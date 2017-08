Expoflora aguarda 300 mil visitantes neste ano

A exposição gera cerca de 1.800 empregos diretos e mais de 5 mil vagas indiretas. O reflexo econômico na região de Campinas (SP) chega a R$ 24 milhões (num raio aproximado de 80 quilômetros de Holambra). O evento tem o patrocínio da Coca-Cola, Crystal, Amstel, Ultragaz e Porto Seguro Auto e o apoio da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra e do Banco do Brasil.

A Expoflora é a maior exposição de flores e de plantas ornamentais da América Latina, sendo realizada para apresentar as novidades e as tendências da floricultura nacional para o consumidor final. A expectativa dos organizadores é receber cerca de 300 mil visitantes nos 16 dias de exposição. Foto: Vera Longuini / Divulgação

Novidades

Entre os lançamentos e as novidades em flores e em plantas ornamentais estão os cactos mandacaru sem espinho; o cacto-coração; as mini-orquídeas phalaenopsis, que trazem cerca de 60 flores em suas hastes; os kalanchoes de vaso das variedades Chloe (laranja e com leve cheiro de mamão papaya) e Maxine (cor de rosa claro e com flores maiores, de 15 mm, contra os 9 mm das convencionais); a lantana bandana (própria para jardins, com mix de cores diferentes); novas cores das rosas Charm Candy Avalanche, caracterizadas por contar com um botão principal e de dois a quatro secundários para aumentar o volume dos buquês), entre outras. Foto: Vera Longuini / Divulgação

Mercado em alta

Na contramão da crise, o mercado de flores prevê terminar 2017 com crescimento de 9% e faturamento estimado em mais R$ 7,2 bilhões. A otimização de custos, o investimento em novas variedades – a maior parte apresentadas na Expoflora-, a disponibilidade das flores e de plantas ornamentais cada vez mais próximas do consumidor nos pontos de venda e o planejamento no longo prazo feito pelos produtores são os fatores apontados pelo Ibraflor – Instituto Brasileiro de Floricultura – para os resultados positivos.

Atrações

Na Exposição de Arranjos Florais, diferentes festas são comemoradas em 12 ambientes, todos com criativos e exóticos arranjos florais criados pelos decoradores holandeses Jan Willem van der Boon e Jessica Drost, também trazendo os lançamentos, as novidades e as tendências em flores e em plantas ornamentais. Foto: Vera Longuini / Divulgação

Incluindo as reposições, são utilizados na decoração cerca de 2.000 vasos de flores e 262 mil hastes de mais de 300 espécies diferentes. As flores são doadas por cerca de 500 produtores das Cooperativas Veiling de Holambra e da Cooperflora.

Chuva de Pétalas

Entre as atrações, a que mais emociona os visitantes é a Chuva de Pétalas, que usa aproximadamente, em cada espetáculo, 150 quilos de pétalas coloridas (o que corresponde a 800 dúzias ou 18 mil botões despetalados um a um). As pétalas são lançadas por um equipamento especial sobre uma multidão ao ar livre. Diz a lenda que quem pega uma pétala ainda no ar tem seu desejo realizado.

Realizada após a Parada das Flores todos os dias do evento às 16h30, a Chuva de Pétalas também pode ter uma segunda edição às 17h, quando o tempo permite e caso exista a disponibilidade de flores, desta vez lançadas a partir de um helicóptero, que faz com que o vento as espalhe pelas praças e alamedas de todo o parque. Foto: Vera Longuini / Divulgação

Na Mostra de Paisagismo, profissionais do setor apresentam sugestões de como as flores e as plantas podem ser usadas nas residências. São 19 ambientes que apresentam projetos paisagísticos e de decoração, trazendo as tendências da primavera/verão para inspirar o público.

Os visitantes também podem fazer um passeio turístico por Holambra, conhecendo os aspectos da história e da arquitetura da ex-colônia holandesa. O passeio inclui a visita ao Moinho de Vento em tamanho natural e a um campo de flores. Foto: Vera Longuini / Divulgação

Nos cinco palcos instalados próximos às praças de alimentação (Rosas, Lírios, Petúnias, Iris e Tulipas), a partir das 14h, são realizadas apresentações diárias do grupo de danças típicas holandesas, além de outras atrações. No Shopping das Flores, o público pode adquirir as flores e as plantas ornamentais produzidas em Holambra.

São três pavilhões de exposição (Shoppings Vermelho, Verde e Azul), nos quais podem ser encontrados cerca de 250 estandes com produtos artesanais, industrializados e para decoração, além de móveis e de utensílios domésticos.

Novidades gastronômicas

A Expoflora, em seu parque de 250 mil metros quadrados, tem duas praças de alimentação com 16 lanchonetes e cinco restaurantes que oferecem, além de fast food, comidas nacionais e típicas holandesas. Todos os anos, o desafio é apresentar também novidades gastronômicas. Foto: Vera Longuini / Divulgação

Na edição de 2017, o destaque são as sobremesas no formato de flores, como a Appelbloem (flor de maçã na junção das palavras holandesas appel – maçã -, e bloem – flor), da Confeitaria e Restaurante Martin Holandesa, e a Flor da Terra (rosa de biscoito, bolo de chocolate triturado e brigadeiro de hortelã, tudo dentro de um vasinho), do Casa Bela. Tem, também, a torta Toffee com ganache de especiarias.

Os ingredientes típicos estão presentes em releituras de vários pratos, como o eisbein (joelho de porco), que agora vem desfiado junto com salsichões holandeses e escondidinho sob dois purês de batata e de queijos (Hollandse Verbogen). O Prato do Opa (vovô em holandês) traz filé mignon grelhado e servido com três purês típicos, molho de maçã verde e cebola échalote.

Serviço:

36ª Expoflora

Localização: Holambra/SP

Data: 25 de agosto a 24 de setembro, de sexta a domingo, e no dia 7 de setembro (feriado da Independência do Brasil)

Horário: das 9 às 19 horas

Ingressos: R$ 46,00

Onde comprar: na bilheteria do Parque da Expoflora (nos dias do evento), no site www.ingressorapido.com.br ou com os representantes informados no site www.expoflora.com.br.

Informações para o público: (19) 3802-1499 / (19) 3802-1421