Encante-se com as belezas de Portugal

Foto: Turismo do Alentejo / Divulgação

Região mais extensa de Portugal, o Alentejo possui atrações para entreter toda a família durante as férias. Suas belas praias, monumentos históricos e paisagens naturais tornam o destino ideal para crianças e adultos, principalmente durante o verão europeu.

Na estação mais ensolarada do ano, nada melhor que aproveitar as praias fluviais espalhadas pelo Alentejo. A Praia do Alamal, em Gavião, é perfeita para se refrescar com os pequenos, principalmente devido à qualidade da água, acessibilidade, equipamentos de apoio e espaços verdes no entorno. E as atividades de lazer não param por aí: pesca esportiva, canoagem, caminhadas e passeios de bicicleta deixam toda a família na ativa.

Experimente também um divertido safári no Badoca Safari Park. Há zebras, girafas, orixes, gnus e muitas outras espécies para interagir e aprender. O parque conta com uma área dedicada às aves exóticas, primatas e um espaço para entretenimento com trampolim e rafting africano. Outras atrações excelentes para aprender mais sobre o meio ambiente são o Insectozoo, em Vila Ruiva; o Parque de Natureza de Noudar, próximo à Barrancos, e o Fluviário de Mora. Este último é dedicado ao ecossistema de água doce e possui diversas espécies nacionais e internacionais, provenientes da Península Ibérica e da bacia do rio Amazonas.