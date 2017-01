É tempo de vindima em Bento Gonçalves!

São dois meses de festa no verão de clima ameno da Serra Gaúcha. Desde a última quinta-feira (19), Bento Gonçalves promove uma grande celebração de valorização da cultura da uva e a da tradição do vinho, principal atividade econômica local. A época de colheita da uva – conhecida como Vindima, atrai turistas de todos os cantos do país. Se a degustação de vinhos já faz parte do roteiro de quem visita a região, durante a festa, que termina em 19 de março, o prazer de saborear vinhos e espumantes entra no calendário do evento como concurso.

É possível optar por outras atividades como a colheita e pisa da uva ou, simplesmente, passear de tuk-tuk nos vinhedos. A cidade oferece ainda apresentações de grupos culturais, corais, jogos italianos e gastronomia típica. O prazer da boa culinária, a hospitalidade e a cultura também se expressam de diversas formas nos hotéis, vinícolas e restaurantes que promovem atrações paralelas. Foto: Divulgação/ Prefeitura de Bento Gonçalves

Para os adeptos de atividades esportivas, a cidade realiza entre os dias 16 e 19, a prova La Sfida, que vai desafiar 300 atletas e acompanhantes. As corsas matinais (corridas) serão realizadas em três etapas, em meio aos parreirais, o melhor cenário que a Serra Gaúcha oferece nesse período aproveitando a época de colheita da uva. Entre uma corrida e outra, o visitante poderá passear de Maria Fumaça – de Bento Gonçalves para Garibaldi – e visitar as vinícolas da região.

Bento Gonçalves ostenta o título de “Capital Brasileira da Uva e do Vinho”. São diversos atrativos ligados à uva e ao vinho com a Denominação de Origem “Vale dos Vinhedos” para os vinhos e espumantes produzidos na região que integra o patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul.

Além de se destacar nas atividades do enoturismo, a cidade ainda conta com vários atrativos naturais e culturais. A Via del Vino, no coração de Bento Gonçalves, tem casas históricas e monumentos que marcaram a cidade. O Parque Temático Epopeia Italiana, mostra a saga dos colonos desde a Itália até o novo continente. As rotas turísticas atraem visitantes interessados em turismo rural, cultural, ecoturismo e de aventura. Foto: Divulgação/ Prefeitura de Bento Gonçalves

Vale dos Vinhedos: proporciona hospedagem e contemplação da paisagem “bordada de parreirais”. Aprecie e deguste a cultura e culinária italiana nas adegas familiares, restaurantes, bistrôs, ateliês e artesanato, memorial do vinho, armazém de queijos, biscoitos, doces e geleias coloniais.

Caminhos de Pedra: expressa a herança cultural, história da imigração e atividades rurais, como a moagem da erva mate do chimarrão, produtos derivados do leite de ovelha, massas caseiras e tecelagem. Conheça a culinária dos restaurantes nas casas de pedras.

Vale do Rio das Antas: no Mirante da Ferradura, deslumbre-se com a paisagem exuberante entre o vale e a serra encobertos por parreiras e bananeiras. Conheça a produção harmoniosa de vinho e cachaça, massa e rapadura, entre outros produtos das colônias. Foto: Divulgação/ Prefeitura de Bento Gonçalves

Rota das Cantinas Históricas: as estradas de relevo acidentado proporcionam contato com a natureza do Vale Aurora. Deguste os vinhos harmonizados com a culinária dos imigrantes.

Rota Encantos de Eulália: rota rural para receber visitantes por belas paisagens, encantar-se pela aventura e atrativos à mesa, como degustar vinho e saborear comida típica italiana.

ORIGEM – As colônias italianas ocuparam a Serra Gaúcha no lugar dos tropeiros. Dona Isabel (1875) originou Bento Gonçalves. Conde D’Eu, a cidade de Garibaldi e Nova Palmira se tornou Caxias do Sul. Os pioneiros vieram do Tirol Austríaco e Vêneto Italiano.

O nome atual foi em homenagem ao general Bento Gonçalves, chefe da Revolução Farroupilha, movimento separatista do Rio Grande do Sul de 1835 a 1845. A cidade ganhou projeção nacional como destino turístico a partir da I Fenavinho, Festa Nacional do Vinho, em 1967.