Dois milhões de luzes colorem Canela

Há quem diga que o ponto alto do Sonho de Natal de Canela é a iluminação especial, que colore a cidade de ponta a ponta. Este ano, além das 2 milhões de luzes enfeitando ruas e seus principais pontos turísticos, como a Catedral de Pedra, estrelas indicarão o caminho dos visitantes, fazendo jus ao tema de 2017, Siga Sua Estrela. Além disso, haverá 70 espetáculos, todos gratuitos.

O Show de Acendimento, no centro, é diário e promete uma sincronia de luzes e sons para mexer com a emoção (e o corpo) do público. Vale a pena se programar para outros dois shows: a Chegada do Papai Noel, que desce da torre da Catedral, e o Siga Sua Estrela, com cenografia natalina e projeções. O Papai Noel também desembarcou em Canela e se instala em sua casa na cidade, montada na Vila de Natal.

Gramado e Canela atraem turistas não só por seus eventos, mas pela quantidade de atrações permanentes. Impossível não parar em uma de suas inúmeras lojas de chocolate. Não deixe de visitar o Mundo de Chocolate, com esculturas de chocolate em tamanhos reais (R$ 35; mundodechocolate.rs). Foto: Divulgação

Tire um dia para ir ao parque Snowland, onde é possível esquiar, praticar snowboard e patinar em pistas indoor (R$ 169 adulto; snowland.com.br). Outras paradas interessantes – que estão na rota do BusTour – são o Parque do Caracol, onde fica a bela cascata de Canela; o Mundo a Vapor, com uma curiosa coleção de máquinas a vapor e bastante interativo; o Mini Mundo, com réplicas em miniatura de lugares e construções de diferentes partes do planeta; e alguns de seus tantos museus: de carros, de motos, da moda, de cera…