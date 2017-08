Disney: a magia que se renova

Quando Mickey Mouse estrelou o curta-metragem Steamboat Willie, em 1928, o mundo do cinema ainda era preto e branco e acabava de ganhar som. Passados 89 anos, não só o ratinho mais famoso do mundo ganhou novos amigos, conquistando gerações, como ficou impossível pensar o mundo criado por Walt Disney sem suas cores mágicas.

Há muito tempo, aliás, a casa de Mickey e Minnie ganhou uma vizinhança repleta de personagens clássicos (alguém falou em princesas?) e de universos completamente distintos, da selva de O Rei Leão ao espaço de Star Wars.

Para atender a idades e perfis diferentes, cada um de seus parques tem uma proposta. Enquanto o Magic Kingdom, o mais antigo, mantém o foco na diversão infantil e na aparição de personagens, o Animal Kingdom reproduz ambientes da Ásia e da África, com brinquedos e shows onde a mensagem de preservação ambiental ganha destaque.

Já o Epcot tem uma proposta tecnológica, de olho no futuro e na cultura internacional. Vários países são temas de pavilhões inteiros – é no da Noruega que fica o reino de Arendelle, de Frozen.

O Hollywood Studios, como o próprio nome diz, se inspira em grandes sucessos e estrelas de Hollywood. E, para se refrescar do calor, o grupo conta com dois parques aquáticos: Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach. Foto: divulgação

Disney Springs

Nos últimos anos, a antiga Downtown Disney cresceu e ampliou suas opções de compras, restaurantes e entretenimento, e ganhou um novo nome. Agora, a Disney Springs (disneysprings.com) conta com 110 estabelecimentos – e é aberta ao público em geral. Andar por ele é flanar em uma minicidade com construções charmosas, um lago no centro e movimento durante todo o dia, das 10 horas até a madrugada. Prepare o cartão de crédito: a maior loja da Disney do mundo fica ali (e é irresistível). Foto: divulgação

Cara a cara com o Yeti

Nem só de Pandora vive o Animal Kingdom. Outra novidade ali é o River of Light, show de luzes noturno ao ar livre que remete à natureza africana e asiática. Desse ponto do parque, aliás, é possível ouvir os gritos de quem se aventura na montanha-russa Expedition Everest. Mediana no quesito radicalidade, ela simula um passeio pelo Himalaia, com trechos abertos e outros na completa escuridão, momento em que, inevitavelmente, você terá um encontro com o Abominável Homem das Neves (o Yeti).

Já na parte africana do parque, o Kilimanjaro batiza o safári de 18 minutos por uma reserva de 44 hectares com animais selvagens. A bordo de uma caminhonete, o motorista e guia nos conduz pelo espaço onde, entre 34 espécies, facilmente encontramos uma e outra girafa; um elefante solitário; um grupo de flamingos e até um tigre descansando.

De volta ao mundo da fantasia, o Festival of the Lion King leva você ao encontro dos personagens do clássico O Rei Leão em um emocionante musical.