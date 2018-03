Destinos para passar a Lua de Mel

A Lua de Mel é um dos momentos mais esperados – e planejados – pelos noivos. E para que seja inesquecível, confira cinco destinos para fazer a viagem dos sonhos.

Cancún é um dos locais mais visitados no México, com excelente infraestrutura e um cenário paradisíaco. As praias de areia branca e mar com diversos tons de azul são o cenário perfeito para uma viagem de lua de mel.

E para os casais mais baladeiros, a cidade também oferece diversas opções de balada e gastronomia, sendo muito conhecida por sua vida noturna.

Fonte: Peixe Urbano Foto: Divulgação

Cancún

Águas cristalinas, incríveis resorts e muitos passeios marcam uma viagem a Cancún, um dos principais destinos para se conhecer o Caribe – e um dos mais econômicos Foto: Divulgação

Cartagena

A cidade é um dos principais destinos do Caribe, que atrai turistas por suas belas praias, além da arquitetura colonial e construções histórica. Com ruas coloridas e fascinantes, o destino foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Foto: Divulgação

San Andres

As Ilhas de San Andres também estão localizadas no mar caribenho, aquecidas por um clima quente durante todo o ano. Variações de verde e azul brindam os visitantes antes mesmo de chegarem em terra firme.

O mergulho no mar é excelente para fugir do calor dos trópicos ou observar peixes de variadas espécies, aproveitando a boa visibilidade das águas cristalinas. Foto: Divulgação

Paris

Um dos destinos mais charmosos e românticos para passar a Lua de Mel. Além dos conhecidos cartões-postais, a Cidade Luz oferece um circuito gastronômico que vai dos mais requintados restaurantes até a comida de rua de qualidade. Uma dica são os passeios de barco no Rio Sena com direito a um jantar à luz de velas. Foto: Divulgação

Nova Iorque

Para quem gosta do clima urbano, a dica é Nova Iorque, conhecida como a capital do mundo. A cidade oferece as mais diversas atrações, desde andar pela famosa Times Square, visitar importantes museus, como o MoMa, Guggenhein ou o Museu de História Natural, até um passeio romântico no Central Park ou uma peça da Broadway. Se apaixone pela cidade!