Destinos inspirados em “Game of Thrones”

Outra particularidade desse mundo fantástico, recriado a partir da série de romances “A Song of Ice and Fire” (Uma canção de gelo e fogo), é justamente a variação extrema entre as estações e sua duração indeterminada.

O episódio de estreia da consagrada série “Game of Thrones” é intitulado “O inverno está chegando” (Winter is Coming, em inglês), frase que se repete como um mantra ao longo das temporadas seguintes desde que foi dita por Ned Stark, um dos personagens da trama do americano George R.R. Martin.

Foto: Prefeitura de Campos do Jordão / Divulgação

Por aqui, estamos em pleno inverno e, na última semana, tivemos as temperaturas mais baixas em vários lugares do Brasil desde 2013. Inspirados nesse cenário, listamos as cidades historicamente mais frias de São Paulo a partir de informações da Defesa Civil do Estado.

Conhecida justamente como uma estância de inverno, que atrais milhares de turistas todos os anos, Campos do Jordão ocupa o primeiro lugar da lista, seguida por Taubaté, ambas no Vale do Paraíba, com Itapeva e São Miguel do Arcanjo na terceira e quarta posições, respectivamente, todas com médias de temperaturas mínimas abaixo de 10ºC.

Confira a lista completa abaixo e, caso visite alguma delas, vá preparado para o frio!

Cidade Média Climatológica da Temperatura Mínima (em °C)

1. CAMPOS DO JORDÃO 2.7º

2. TAUBATÉ 8.7º

3. ITAPEVA 9.0º

4. SÃO MIGUEL ARCANJO 9.8º

5. BARRA DO TURVO 10.0º

6. AVARÉ 10.1º

7. OURINHOS 10.3º

8. PIRACICABA 10.4º

9. SOROCABA 10.4º

10. SÃO LUIS DO PARAITINGA 10.6º

11. BARRA BONITA 10.8º

12. ITAPIRA 11.0º

13. CASA BRANCA 11.1º

14. BAURU 11.2º

15. RANCHARIA 11.4º

16. SÃO CARLOS 11.4º

17. BARUERI 11.5º

18. MARÍLIA 11.5º

19. REGISTRO 11.5º

20. SÃO PAULO (MIRANTE SANTANA) 11.7º