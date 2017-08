Conheça as belas cachoeiras de Buritizal

A cachoeira do Sobral é uma que está em um lugar de fácil acesso. Apesar de pequena, a cachoeira é muito apreciada e se diferencia das demais por causa da queda forte com volume de água uniforme. Um lugar perfeito para quem aprecia a natureza.

A cidade de Buritizal está localizada a 446 km da capital paulista, na região de Ribeirão Preto, às margens do córrego Buritis. A natureza é um grande privilégio do município, o local integra os Circuitos Vale do Rio Grande e dos Lagos, exibindo várias cachoeiras de beleza exuberante, muitas delas ainda não exploradas.

Outro local para divertir toda a família é o Rancho da Cascata. O espaço conta com muito verde, lagoa, animais exóticos, quiosque com churrasqueira, piscina e playground. A atração é a cachoeira Véu das Noivas com queda de 100 metros. Para chegar, o visitante faz uma trilha com duração de 10 minutos.

Cartão-postal

Um dos cartões-postais da cidade, a Igreja Matriz é uma imponente atração que chama atenção de quem caminha pela região. O visitante pode conhecer todos os detalhes arquitetônicos da época da construção.

Já na Praça Central acontecem os grandes eventos da cidade como: Carnaval, festa junina, desfile cívico, roda de viola, e muitas outras atividades. Ótima opção para toda a família.