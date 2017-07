Como comprar passagens aéreas com segurança?

Uma das principais tarefas para este período é a compra da passagem, seja ela aérea ou rodoviária. Muitos consumidores não sabem, mas precisam ter muito cuidado ao adquirir os bilhetes: há criminosos que atuam como supostos agentes de viagem e seduzem os viajantes com passagens com promoções imperdíveis. No entanto, este desconto tentador pode resultar em uma dor de cabeça capaz de frustrar a viagem de um cliente desavisado.

As férias de julho chegaram e muitas pessoas aproveitam a temporada para organizar uma viagem para fugir da rotina e repor as energias. Esse é um período muito concorrido, já que a maioria das famílias optam por viajar nessa data por conta do recesso escolar.

Foto: Fotolia

O estelionatário, então, realiza a compra desta passagem de maneira fraudulenta, com cartões de crédito clonados, e emite o voucher. Para o passageiro, há o grande risco de as operadoras de cartão ou as companhias aéreas/rodoviárias detectem o golpe e o bilhete ser cancelado. O cliente, além de sofrer o prejuízo financeiro, ainda corre o risco de passar por um enorme constrangimento.

O primeiro passo para não cair num golpe e comprar sua passagem com segurança é pesquisar e procurar muito pelo agente ou pela agência de viagem de quem você vai adquirir a passagem. Ao escolher a empresa, procure saber sua idoneidade para ter a certeza de que ela existe de fato. Uma dica importante é realizar buscas em sites de reclamações e nas redes sociais para saber se outros clientes já tiveram algum tipo de problema com a compra – e, se tiveram algum contratempo, como foi feita a solução do caso.

LEIA TAMBÉM: Para viajar sem preocupações com o dólar

Um indicador importante para comprar em um site é saber se ele aceita pagamentos via cartão de crédito – a forma de pagamento on-line mais segura para o consumidor. No caso de passagens, se a tarifa cobrada pela agência for muito baixa e o pagamento for somente por transferência bancária, cuidado! Uma vez realizada a transferência, o cliente não tem o apoio do banco para ser ressarcido em caso de golpe.

PRAZO DE EMBARQUE

Após verificar esses detalhes, outro ponto de atenção é com relação ao prazo de embarque. Se por caso achar uma passagem com a data da compra muito próxima da de embarque, fique atento. Normalmente os fraudadores utilizam disso para que o cliente não tenha a opção de cancelar o embarque ou mesmo acionar o banco emissor de que é fraude e, com isso, poderá viajar sem problema.

Desconfie de preços muito baixos. Todas os pontos de atenção anteriores devem ganhar atenção redobrada no caso desta última dica. Quando o preço praticado por uma agência de viagem menos conhecida for muito menor em comparação ao que está sendo cobrado pelas companhias aéreas ou rodoviárias, o perigo aumenta. Portanto, bastante atenção com “promoções imperdíveis” com descontos entre 40 e 70% – especialmente para viagens com embarque imediato e prazos de embarque apertados.

Moral da história: sempre estamos em busca de promoções e das melhores condições de compra, especialmente durante o planejamento das nossas férias. No entanto, apesar de toda a comodidade que o e-commerce nos oferece, é preciso ter um mínimo de atenção para não cairmos em armadilhas de pessoas mal-intencionadas. Para estas férias de julho, pesquise muito e programe o orçamento para que todos possam aproveitar, com bastante diversão.

Fonte: Tom Canabarro, co-fundador da Konduto, sistema antifraude para barrar fraudes na internet sem prejudicar a performance das lojas virtuais.