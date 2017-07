Chapada dos Veadeiros: paraíso protegido pela Unesco

Já pensou num paraíso praticamente particular, completamente acessível e com uma das maiores áreas de cachoeiras e árvores nativas do mundo? Pois bem, abra os olhos agora e saiba que a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, é um dos locais que, sem dúvida, se encaixa com perfeição em todas essas qualidades procuradas hoje em dia por quem busca se desconectar do caos e recarregar as energias para enfrentar o dia a dia.

É a própria Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) que defendeu a tese, justamente no declarado Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. Na audiência do início de julho, por exemplo, ficou garantido que o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros continuará com o título de Patrimônio Natural da Humanidade. A decisão foi anunciada na 41ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da entidade, realizada em Cracóvia, na Polônia. Foto: Divulgação

A resolução internacional só foi mantida por um detalhe: um mês antes da reunião, o governo federal determinou a ampliação da unidade de conservação de 65 mil para 240 mil hectares. Muito longe, claro, dos 625 mil hectares que chegou a possuir, mas a ONU encarou como um avanço inicial e extremamente necessário.