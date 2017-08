Cenários fascinantes nas águas do Atlântico

Situada em meio à imensidão do Oceano Atlântico, a Ilha da Madeira possui um litoral rico e com exuberante fauna, pronto para ser descoberto por seus visitantes. Em um passeio de barco, saindo do porto da capital Funchal, as chances de se deparar com uma baleia ou um grupo de simpáticos golfinhos são certeiras, o que faz da atividade uma experiência inesquecível.

Os mais corajosos podem fazer snorkelling ou mergulhar em profundidades que chegam a 3 mil metros, além de nadar com algumas das 28 espécies de cetáceos que habitam os mares madeirenses. O destino é um dos mais privilegiados para essa prática, graças às águas de temperaturas agradáveis e à passividade dos peixes e outros animais marinhos que vivem ali.

Há lugares populares, como a Reserva Natural do Garajau, na Ilha da Madeira, além de recifes artificiais como os navios naufragados “Madeirense” e a “Corveta General D’ Eça Pereira”, em Porto Santo – a outra ilha habitada do arquipélago.