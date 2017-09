Cavalhadas, história e cachoeiras em Corumbá de Goiás

Antes de encher o lago da hidrelétrica Corumbá IV, em Goiás, o rio Corumbá realiza um belo espetáculo ao descer a serra dos Pirineus e despencar em cascatas. O Salto Corumbá (65m) faz jus à fama internacional pela beleza natural e selvagem. É nesse cenário que surgiu, no “coração” do Brasil, a cidade histórica de Corumbá de Goiás, em 8 de setembro de 1730. E com toda essa história, moradores e turistas celebram o fim da festa da padroeira Nossa Senhora da Penha com a encenação da tradicional Cavalhada que começou nesta quinta-feira (7).

O feriadão da Semana da Pátria também coincide com o fim do ciclo de 12 Cavalhadas realizadas em Goiás ao longo de três meses, sendo as últimas em Corumbá de Goiás (7 a 9) e Pilar (9 e 10). O circuito garante a realização de uma das mais antigas manifestações folclóricas e religiosas de Goiás. A encenação, quase sempre atrelada a uma festa religiosa, foi introduzida no Brasil pelos jesuítas para catequisar os nativos e escravos, além de reforçar a fé entre os cristãos e o prazer pela montaria.

Foto: Embratur

O espetáculo cheio de pompa e beleza entrou para o calendário de eventos culturais de Goiás e atrai milhares de visitantes aos municípios que mantêm a tradição de mais de 200 anos. Os turistas juntam-se a população local e revivem as batalhas entre exércitos cristãos (católicos) e mouros (mulçumanos) pelo domínio da Península Ibérica (Portugal e Espanha), ocorridas 800 anos antes da colonização do Brasil. As cidades se dividem na torcida pelos 12 cavaleiros azuis (cristãos) e 12 vermelhos (mouros). Ambos comandados pelos seus respetivos reis. Uma experiência inesquecível para quem visita Goiás e que fortalece o turismo cultural.