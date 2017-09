Brasileiros são os que mais viajam para Buenos Aires

Que o brasileiro é presença constante em Buenos Aires, ninguém tem dúvida. Mas, às vésperas do feriado de 7 de setembro, a Booking.com resolveu ir atrás do que os viajantes brasileiros mais recomendam e melhor avaliam na capital argentina – seja para inspirar uma viagem de última hora para aproveitar algum feriado prolongado ou para quem já está planejando uma ida à cidade do tango nos próximos meses. Foto: Freeimages.com

A convite da Booking.com, quem visitou Buenos Aires pela primeira vez nesse feriado prolongado foi a chef Dayse Paparoto, vencedora da primeira edição profissional do reality show “MasterChef”.

Para os viajantes brasileiros, inclusive, o principal motivo para visitar a cidade é “comida”, seguido por “arquitetura” e “cultura”. Buenos Aires ocupa a 10ª posição no ranking global da Booking.com dos 25 principais destinos gastronômicos.