Belezas a serem descobertas

Bayahibe, uma vila de pescadores de onde partem catamarãs para a Ilha Saona, não fica longe da capital. Na ilha, o programa é relaxar em águas calmas e transparentes e observar as impressionantes estrelas-do-mar em piscinas naturais. Tours custam de US$ 60 a US$ 100 por pessoa e, em geral, incluem refeição.

Às margens do Rio Ozama, o Museu Alcázar de Colón (US$ 2) é uma fortificação que serviu de moradia para o filho de Cristóvão Colombo, Diego, no século 16.

A capital da República Dominicana, Santo Domingo, foi capital das Américas e guarda muita história na zona colonial, onde há vários restaurantes e lojas de souvenir. No Parque Colón está a Catedral Primada de América, a primeira do continente, que começou a ser construída em 1521 e reúne diferentes estilos arquitetônicos. Bermudas e roupas curtas são proibidas na visita.

Foto: Fotolia

Se o dia não der praia, siga para a vila Altos de Chavón. Fica na região de Casa de Campo, que concentra mansões e campos de golfe, foi construída em 1970 e imita um vilarejo mediterrâneo. São vielas e casas de pedra em um ponto alto diante do Rio Chavón, com vista deslumbrante.

Há oito restaurantes, museus, uma pequena galeria de arte, a igreja onde Michael Jackson se casou com Lisa Marie Presley e um anfiteatro para 5 mil pessoas que já recebeu Frank Sinatra (1915-1998). Foto: Fotolia

ANTÍGUA

A ilha irmã, Barbuda, foi parcialmente afetada, mas Antígua nem chegou a fechar efetivamente para o turismo. Pertencente à Commonwealth, guarda resquícios da colonização, como igrejas anglicanas e o gosto pelo críquete, disputado no estádio Sir Vivian Richards. Atrai famosos como Eric Clapton para seus resorts de luxo.

Um passeio que está em alta é o nado com arraias em um banco de areia cercado de corais a cinco minutos de navegação da praia. Há centenas delas – é possível tocá-las e alimentá-las com pedaços de lula, com a ajuda dos guias. O passeio é feito pela Stingray City Antigua (stingraycityantigua.com) e custa cerca de US$ 80.

SANTA LUCIA

Cenário único do Caribe

Verde e úmida, Santa Lúcia tem um cenário único no Caribe – e está em plena forma. Também integrante da Commonwealth, tem 600 quilômetros quadrados de território. A melhor forma de explorá-lo é conseguir um guia e um carro para, a partir da capital, Castries, onde aporta o cruzeiro, descobrir suas estradas cheias de curvas, subidas íngremes e o mar de um tom mais escuro do que aquele que você viu até aqui. Foto: Fotolia

Há mirantes nos acostamentos, com vistas de encher os olhos e vendedores de frutas e artesanato oferecendo seus produtos. Garanta no tour a passagem pelo símbolo local: as montanhas gêmeas Pítons, em Soufrière, a cerca de 50 quilômetros da capital.

DICAS PRÁTICAS

1. Fora da rota de furacões, o trio de ilhas conhecido como ABC do Caribe – Aruba, Bonaire e Curaçau, as três próximas da costa da Venezuela – é boa escolha de viagem o ano todo.

2. O dinheiro a levar para o Caribe é o dólar americano. Se você vai fazer um cruzeiro, não precisa se preocupar com a moeda corrente em cada ilha nas escalas: todas aceitam o dinheiro dos Estados Unidos. Cuba e St.-Barth são exceção: o euro é mais forte. Foto: Fotolia

3. Providencie o visto dos Estados Unidos se: seu voo para alguma das ilhas caribenhas for via Estados Unidos; vai embarcar em um cruzeiro em porto americano; seu roteiro inclui Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas. Cuba também exige vistos dos brasileiros; compre junto com o pacote do cruzeiro ou no embarque no aeroporto de origem, no Brasil. As outras ilhas não pedem visto.

4. Outros documentos necessários são, claro, o passaporte – com seis meses de validade após o fim da viagem – e a vacina de febre amarela, que todo mundo está exigindo dos brasileiros.

5. Restrições ao fumo: É proibido fumar na maioria dos restaurantes, discotecas e ambientes fechados.

6. Vestimentas: Moda, asseio e higiene são muito importantes. Dependendo da ocasião, os dominicanos se vestem formal ou informalmente. Em hotéis e resorts é adequado usar roupas leves como camisas, camisetas, shorts, roupa de banho e vestidos. De dezembro a fevereiro, quando as noites são mais frias, você pode precisar de um abrigo leve.

7. Clima: Não pressuponha que o clima será sempre quente porque mesmo em uma ilha caribenha pode ser necessário usar roupas quentes para viajar pelas regiões montanhosas, especialmente nas Montanhas Centrais, onde as temperaturas podem chegar a 0ºC. Nas cidades montanhosas de Constanza e Jarabacoa as temperaturas geralmente ficam abaixo dos 18ºC à noite.

8. Telefones: A República Dominicana usa o mesmo sistema de chamadas dos Estados Unidos. O principal código de área é 809, mas há números que usam os códigos 829 e 849. Você precisa marcar dez dígitos em cada ligação.

9. Viajando com animais: Gatos e cães precisam de um certificado de saúde do país de origem, com validade de pelo menos 30 dias. Também é necessário um certificado de vacina contra a raiva. Aves deverão ficar em quarentena por dez dias. Para outros animais, você precisa solicitar uma permissão de importação no Departamento Nacional Agricultura e Zoologia. Sempre verifique se as regras para aceitação de animais no hotel onde você for se hospedar.

10. Saúde: Mesmo se estiver nublado, use protetor solar porque o sol caribenho é muito forte. Todos os hotéis all inclusive incentivam comer e beber, mas a moderação é recomendada para evitar problemas estomacais. Mantenha-se hidratado e beba muita água ou líquidos naturais. Refrigerantes não contam. Se você se sentir mal, procure um médico. Todos os destinos turísticos e cidades possuem centros de saúde com serviços médicos modernos e a maioria dos hotéis conta com ambulatórios médicos com pessoal qualificado.

Fonte: www.godominicanrepublic.com