Barra do Turvo esbanja interação com a natureza

Foto: Elias Gomes / Expressão Studio

Localizada a 335 quilômetros da capital paulista, Barra do Turvo é um dos municípios mais ao sul do Estado. Com o Parque Estadual de Jacupiranga e o Parque da Serra do Mar, cerca de 60% do território são áreas de preservação ambiental. A cidade é também endereço certo para quem gosta da combinação aventura e natureza.

Barra do Turvo tem título de “cidade parque” por estar situada entre três parques estaduais de preservação ambiental, com mais de 20 cachoeiras catalogadas, várias cavernas esperando pelos visitantes e amantes de ecoturismo.

LEIA TAMBÉM: Guaratinguetá, cidade natal de Frei Galvão

Adicionamos uma dica para os amantes de rapel: não deixe de se aventurar nas cachoeiras do Dito Salú, Vavá, Salto do Pescador e Fria. Uma delas tem mais de 80 metros de altura, ideal para o rapel. Com um guia turístico é possível também fazer o circuito do Vale do Ribeira e das Cavernas.