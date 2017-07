Bariloche festeja mais brasileiros com novas opções de voos

“Com as novas ofertas diretas à Bariloche e a malha aérea conhecida, esperamos um movimento total superior a 20 voos diários desde Buenos Aires, Córdoba, Rosário e Bahia Blanca”, conta Diego Piquin, diretor-executivo do Ente Misto de Promoções Turísticas (EMPROTUR).

Durante toda a temporada de inverno, aqueles que elegeram “Brasiloche” como destino, serão acolhidos com apresentações de música de câmara e presenteados com chocolates produzidos na própria cidade. Uma equipe de promoção estará no aeroporto recebendo a todos, inclusive autoridades do governo local também integram essa comitiva.

A partir de primeiro de julho os turistas brasileiros passaram a ser recebidos com festa no Aeroporto Internacional Teniente Luis Candelaria, em Bariloche. Já é tempo de férias, a neve já confirmou presença e com os novos voos diretos pela Azul e Latam, a cidade espera ainda mais viajantes do Brasil.

De acordo com o executivo, embora a data oficial de início da temporada invernal seja 9 de julho, as taxas de ocupação dos hotéis já surpreendeu no mês de junho. “Começa uma das melhores temporadas dos últimos aos na cidade: o volume de neve está acima do esperado para o período, temos melhorias na montanha e uma série novidades na área urbana. Temos grandes expectativas de que a estação de 2017 será ainda melhor que 2016”.

Novidades da temporada de inverno 2017

Diferentemente de outros destinos turísticos, a cidade argentina está sempre se renovando, o que faz com que as pessoas sempre voltem. Para esta temporada, o centro de Bariloche ganhou uma passarela com opções de comércio e serviços, como novas chocolaterias e cervejarias. As confeitarias e as casas de chá também invadiram a cidade nos últimos anos – programa perfeito para o final de tarde.

E, quando o assunto é doce, o charmoso recanto argentino abriga uma das únicas confeitarias giratórias do mundo (foto ao lado). Localizada em Cerro Otto, muito próximo do centro da cidade, o espaço tem acesso via teleférico. Na dúvida na hora de escolher entre as delícias do cardápio, a dica é o Goulash com Spätzle, uma tábua de frios defumados, com salmão, truta, carne de cervo e javali, queijos, patês e pães. Ou quem sabe um fondue para esquentar. Foto: Freeimages.com

Seja feliz na neve

Bariloche possui cinco grandes estações de neve. Além de Cerro Catedral, há os centros Piedras Blancas, o Espaço Neumeyer, o Centro de Ski Nórdico e o Teleférico Co. Otto. Esses locais contam com infraestrutura de serviços, como restaurantes e bares, além de aulas de esqui para adultos de crianças, aluguel de equipamentos, vendas de roupas, espaço para os pequenos passarem o dia, entre outras opções. Além do esqui tradicional, existem trenós para as crianças, uma versão do conhecido “skibunda” brasileiro, só que na neve. Também existem trilhas, passeios de quadriciclo e cavalgadas na neve.

A diária para quem deseja esquiar é de R$ 260,00, no máximo, (1.300 pesos argentinos). Porém, lembra Diego Piquin, há opções de pacotes com acesso a três dias, uma semana, além de meio dia para as crianças, caso desejarem. O mesmo acontece com os equipamentos para esquiar ou para praticar o snowboard. Há opções para quem quer um dia completo ou passes para três ou mais dias. O custo médio desta diária é de R$ 100. Aulas em grupo saem R$ 200 por pessoa. Já as aulas diárias para as crianças custam, em média, R$ 300.

Para os fãs de água

Composta por lagos de águas cristalinas, a região é ideal para passeios de barco e para pesca. Entre esses passeios, os mais populares e imperdíveis são os de Isla Victoria e Bosque Arrayanes, o de Puerto Blest e o Cascara de Los Cántaros. Foto: Freeimages.com

Outra dica e começar o roteiro pelo Circuito Chico, que percorre as margens do Lago Nahuel Huapi. O visual é um espetáculo por si só. O turista faz paradas nos mirantes para fotos e observação, inclusive é possível fazer uma selfie com um cachorro São Bernardo, raça robusta e popular na cidade. Um passeio de barco, por exemplo, que dura o dia todo custa em média por pessoa R$ 120.

Adrenalina e competição

Para os fãs do esporte, Bariloche tem um atrativo a mais neste ano. Sediará pela primeira vez em sua história o FIS Snowboard Cross World Cup, entre os dias 6 e 10 de setembro. A competição irá reunir mais de 200 atletas de 100 países confederados em Cerro Catedral, maior estação de esqui da cidade. Como as provas são classificatórias para os jogos olímpicos de inverno da Coreia, em 2018, o evento promete um clima competitivo. Na modalidade, de quatro a seis atletas descem simultaneamente uma superfície inclinada, vence quem completar a prova primeiro.

Por conta do evento, Cerro Catedral passou por algumas reformas. Vale lembrar que o local não é uma ótima opção de passeio só para os adultos apaixonados por esqui. Há um espaço de recreação para as crianças, onde é possível deixá-las na companhia de monitores para que tenham aulas de esqui, entre outras atividades recreativas. Nesta temporada, inclusive, indico um passeio na pista de trenó. Há ainda o esquibunda, onde se escorrega na neve – uma diversão que rende gargalhadas. Foto: Freeimages.com

Com uma infraestrutura completa, Cerro Catedral possui 53 pistas de esqui, que vão desde a mais planas para os principiantes até as mais radicais. E, quando a fome apertar, a dificuldade é escolher entre os 20 restaurantes do complexo. Estando na Argentina, as tradicionais parriladas são ótimas pedidas para quem gosta de carne. Há ainda prato com truta, peixe pescado dos lagos de Bariloche, entre outros pratos da culinária local e internacional. Para as crianças, também rola um fast food. Para fechar, uma sobremesa na doceria giratória da estação. Combinação de paisagem gelada dos sonhos e o irresistível doce de leite argentino.

Na verdade, Bariloche é um daqueles destinos do qual se vai embora com gosto de quero mais. É uma viagem que vale para casais, família, grupos ou viajantes sozinhos. Quem conhece essa charmosa cidade à Cordilheira dos Andes não se cansa de voltar. O que acontece por lá é algo mágico, talvez pelo cenário de conto de fadas, mas cada viagem à cidade sempre é uma experiência diferente.