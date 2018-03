Associação de Hotéis Rurais de Portugal lança campanha

Portugal, com seus 500 quilômetros de comprimento e 200 quilômetros de largura, conta com áreas ricas em montanhas, campos, cachoeiras e 800 anos de história que ainda não são tão exploradas pelos viajantes.

Pensando nessas áreas, a Associação de Hotéis Rurais de Portugal (AHRP), órgão que representa e promove o turismo rural português e seus hotéis associados, lançou a campanha Portuguese Rural Experiences 360º, que visa impulsionar atividades e programas desportivos, gastronômicos e culturais que aliem o intimismo e o charme das suas mais de 40 unidades hoteleiras de essência rural com o que cada região tem a oferecer. Foto: Divulgação

Além de pretender combater a sazonalidade das regiões rurais, a Portuguese Rural Experiences 360º abre portas a zonas mais remotas do país em épocas de menor afluência turística, permitindo experiências mais genuínas e recatadas.

O turismo rural vem crescendo no país: há 32 anos haviam apenas 103 estabelecimentos registrados e, em 2016, eram 1.305 propriedades, o que mostra um mercado 12 vezes maior. Também em 2016, foram registradas 1,5 milhão de diárias nas unidades de turismo rural, que incluem hospedagem domiciliar, agroturismo, casas de campo e hotéis rurais, gerando uma receita de € 50 milhões – sendo, destes, 27% vindo dos Hotéis Rurais.

Explorar, sentir, viver e saborear são as principais frentes desta campanha que mostra pontos fortes do país a serem explorados, como trilhas, observação da fauna e da flora selvagens, contato com anos e anos de história, 16 locais e monumentos destacados pela UNESCO, a grandeza das vinhas e a abundante gastronomia dentre as seis regiões onde os mais de 40 hotéis associados estão localizados: Porto e norte de Portugal, Centro e Beiras, Lisboa e Vale do Tejo, Madeira, Algarve e Alentejo.