As 20 cidades mais altas do Estado de São Paulo

Campos do Jordão, na região da Serra Mantiqueira, é a cidade mais alta do Estado de São Paulo e do Brasil, com 1.639 metros de altitude.

Além desse que é um dos destinos turísticos de inverno nacionais mais procurados pelos turistas, no Estado de São Paulo há mais quatro cidades com altitudes superiores aos mil metros, em relação ao nível do mar.

Foto: Divulgação

São elas, respectivamente, Santo Antonio do Pinhal, Pedra Bela, Divinolândia e Pedregulho.