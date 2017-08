Aruba: um pedacinho do paraíso no Caribe

Um dos destinos mais visitados do Caribe, Aruba – a Ilha Feliz – é um lugar de contrastes, onde águas cristalinas e intocadas coexistem com áreas desérticas ao norte da ilha. Em Aruba, paz e relaxamento contrapõe-se com atividades de aventura, e a influência holandesa encontra a praticidade do estilo de vida americano. Foto: Divulgação

Localizada no Caribe, fora da rota de furacões, o destino tem voos constantes que saem de várias cidades do Brasil. Há ventos alísios durante todo o ano e uma temperatura média de 28°C.

Aruba oferece um pedacinho de paraíso aos amantes de praia, fanáticos por adrenalina, apaixonados por relaxamento, incluindo praias impressionantes, uma cultura culinária em evidência, festivais e eventos culturais, atividades emocionantes em terra e na água, galerias de arte e museus, suntuosos spas e lojas exclusivas.