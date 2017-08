Artesanato e história no Circuito Quilombola Paulista

A Comunidade de Ivaporunduva, no município de Eldorado, no Vale do Ribeira, sul do Estado, foi reconhecida em 1998 e titulada em 2003. Ela faz parte do Circuito Quilombola Paulista, criado em março de 2016, para desenvolver o turismo agroecológico e cultural das comunidades.

No Estado de São Paulo existem 33 comunidades remanescentes de quilombos, em áreas que serviam de abrigo e resistência dos antigos escravos desde o Século 17. Hoje, nessas terras reconhecidas pelo Governo do Estado (confira aqui o mapa), vivem cerca de 1,4 mil famílias que celebram a cultura de seus antepassados e produzem diferentes produtos agrícolas, com assistência técnica da Fundação Itesp, que promoveu o trabalho de regularização fundiária das terras. Foto: Du Amorim / A2img / Divulgação

Foto: Gilberto Marques / A2img / Divulgação

Bem estruturada, a comunidade mantém monitores para atender os visitantes e orientá-los sobre a história da região e suas características, em especial as lutas que envolveram a resistência dos escravos contra os seus opressores.

Entre as atrações do local, está a igreja mais antiga da região, a Capela Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, construída no Século 17, às margens do Rio Ribeira e que é tombada pelo Condephaat, órgão de preservação do patrimônio histórico. A comunidade também produz um bonito artesanato, como bolsas, cintos e almofadas, feito com sementes e folhas de bananeira e doces preparados pelas quilombolas. O principal produto agrícola é a banana orgânica.

Foto: Gilberto Marques / A2img / Divulgação

Há outras comunidades integrantes do Circuito Quilombola Paulista que podem ser visitadas. São elas: Quilombo do Mandira, no Municípío de Cananéia; os Quilombos São Pedro, André Lopes, Pedro Cubas, Pedro Cubas de Cima, Sapatu, todos no Município de Eldorado; os

Quilombos da Caçandoca, da Fazenda, Camburi, no Muncípio de Ubatuba; Quilombos Cedro, Reginaldo e Ribeirão Grande, no Município de Barra do Turvo; e o Quilombo Peropava, no Município de Registro.