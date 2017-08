9 destinos não exigem o passaporte de brasileiros

Além disso, o viajante deve ficar atento a alguns detalhes. Por exemplo, se o seu voo fizer conexão em algum lugar que exija passaporte, o documento será pedido no momento do embarque ainda no Brasil. O uso apenas de RG só será válido para voos diretos aos países listados.

Viajar para o exterior nem sempre requer passaporte. Sabia que em nove países da América Latina esse documento não é necessário? Basta ter o seu RG (carteira de identidade) em bom estado, com foto recente e com no máximo 10 anos desde a data de emissão. Porém, vale lembrar que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) não é aceita. Se for só com ela, o turista perderá a viagem.

OS MAIS PROCURADOS

Argentina e Chile são os destinos mais procurados. Para o Paraguai, a maioria dos turistas vai com a finalidade de realizar compras, por isso escolhem ir de ônibus. Bolívia, Uruguai, Equador, Colômbia e Peru são destinos que estão começando a entrar na lista de destinos, principalmente para quem quer fazer a primeira viagem internacional sem gastar muito, além de não se preocupar com muitas documentações.

E a Venezuela caiu na procura devido à crise econômica que está passando.

Vale ressaltar que alguns países da América Latina exigem a apresentação do passaporte: Guianas, Suriname e llhas Britânicas no sul do continente (incluindo as Malvinas).

Países que não exigem passaporte: Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Equador e Venezuela

Dicas práticas:

DINHEIRO

– Evite carregar notas de valores altos.

– Leve um ou mais cartões de crédito internacionais.

– Traveller’s checks (cheques de viagem) são seguros e, em geral, bem aceitos, mas para trocar é necessária a apresentação do passaporte ou cópia.

– Nunca transporte todo o seu dinheiro num só lugar.

– Troque pequenas quantias no aeroporto para despesas de táxi, gorjetas e só depois procure taxas de câmbio melhores.

Observação: Tenha em mente que, quem faz compras com cartão internacional paga o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF).

Nos cartões de crédito, a alíquota para despesas internacionais é de 6,38%, para cada operação. No cartão de débito, o IOF cai para 0,38% e só incide no momento de carregamento do valor monetário.

SAÚDE

– Leve os próprios medicamentos, já que pode ser difícil comprar remédios sem receita médica no exterior. Medicamentos que exigem prescrição devem ser acompanhados de receita médica em inglês, para evitar problemas com autoridades alfandegárias de outros países.

– Faça um seguro saúde, sua garantia em casos de emergência.