7 paisagens refletidas em incríveis espelhos d’água

Lake Benmore é o maior lago artificial da Nova Zelândia, localizado na Ilha Sul. O local com certeza vale uma visita para ver as ilhas, montanhas e florestas da região. Há também passeios de barco e pesca.

Mont Cook

A Trilha Sealy Tarns exige muita disposição de seus visitantes, mas é compensada com paisagens magníficas do monte mais alto da Nova Zelândia, Aoraki Mount Cook, das geleiras Hooker e Mueller, e de seus respectivos lagos glaciais. É preciso caminhar por um dia para chegar lá, então considere ficar hospedado em Mueller Hut para aproveitar melhor as tarns (pequenas banheiras naturais) ao longo da trilha.

Lake Gunn

Lake Gunn está a apenas uma hora de Te Anau, e oferece bosques de faias cobertos de musgo e grandes montanhas. Além de servir de cenário para fotos, o lugar é ideal caminhar, nadar e pescar.

Mavora Lake

O Mavora Lake já foi cenário para as filmages da trilogia de O Senhor dos Anéis e está localizado entre as motanhas de Southland e as encostas de Tussock. Há opções de passeios de barco, bicicleta, pesca, camping e trilhas com circuitos de um a quatro dias ao longo da passagem Mavora-Greenstone.

Lake Rotoiti

Localizado no parque nacional de Nelson Lakes, o Lake Rotoiti está rodeado por florestas de faias e pelo Monte Robert. Há trilhas ao redor do lago para caminhar ao som dos pássaros tuís e bellbirds. Durante o inverno, o Mont Robert é uma ótima opção para quem gosta de esquiar na neve.

Lake Tekapo

O Lake Tekapo é conhecido como uma reserva internacional noturna para observação de estrelas. Localizado a apenas três horas de Christchurch, na Ilha Sul, ele também é um campo de recreação diurno, com uma pista de patinação no gelo durante o inverno e tobogãs no verão.