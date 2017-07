6 trilhas para fazer em Seychelles

Seychelles é um destino ideal para quem gosta de aproveitar a natureza. Com metade de suas terras protegidas, o viajante que chega no arquipélago encontra um local preservado, sem poluição, com uma área verde enorme e uma rica diversidade de flora e fauna.

Quem gosta de fazer trilhas e se aventurar floresta adentro tem um prato cheio para explorar nas ilhas, ainda mais por causa do terreno montanhoso do destino que garante vistas incríveis durante as caminhadas. Veja abaixo uma lista de trilhas para fazer durante a viagem:

Foto: Silhouette Cruises / Divulgação

Morne Blanc – O caminho percorrido dentro do Parque Nacional Morne Seychelles, na ilha principal Mahé, é uma subida contínua que corta florestas até o topo da montanha Morne Blanc, com vistas panorâmicas da costa oeste da ilha. Durante o primeiro trecho da trilha o viajante passa por uma antiga plantação de chá e o cenário vai mudando ao longo do passeio, com musgos e samambaias cobrindo as superfícies e muitas jaqueiras. As vistas ao final da trilha são espetaculares e podem ser contempladas de uma plataforma no topo da montanha. Há muitos pássaros que podem ser avistados dali também, já que costumam fazer seus ninhos em áreas de florestas montanhosas.