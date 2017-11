Tendências da construção estão em nova edição do Anuário CASA

O Anuário CASA, uma publicação do Núcleo de Revistas do Grupo Liberal de Comunicação, entrega a partir de hoje – aos assinantes exclusivos das revistas – um produto que reúne as principais novidades e tendências do mundo da construção, decoração e paisagismo. Nesse setor, criatividade é palavra-chave para a elaboração de projetos que viabilizem desejos e sonhos adaptados a qualquer orçamento.

Nas páginas do anuário, engenheiros, arquitetos, designers de interiores e paisagistas mostram porque são verdadeiros “magos” na hora de sugerir soluções para todos os ambientes da casa que se aproximem, o máximo possível, do projeto idealizado pelo consumidor. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A equipe de reportagem visitou as principais mostras da região e buscou referências em eventos do segmento de construção e decoração em diversas partes do País. “Pesquisamos tendências em materiais, texturas, cores e linhas construtivas para apresentar ao leitor que assina nossas revistas, o maior número de projetos e soluções para todas as dimensões de residências”, explicou a editora de Revista, Leslie Cia Silveira.