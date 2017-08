Pinterest torna o Explorar mais acessível em aplicativos

Foto: divulgação

O Pinterest anuncia uma novidade: a ferramenta de busca que estava até então na sessão Explorar vai para a página inicial do seu aplicativo. Como as buscas mensais em celulares aumentaram mais de 40% a cada ano e as buscas visuais aumentaram quase 60% no mesmo período, o Pinterest está tornando o Explorar e a Busca pela Câmera mais acessíveis porque quase 85% das buscas agora ocorrem em dispositivos móveis.

Fazer buscas no Pinterest é diferente de buscar nos motores de busca tradicionais. Na plataforma, as pessoas não estão apenas procurando por informações, estão procurando ideias para tentar em casa (que crescem mais de 35% ao ano), comida (mais de 15% ao ano), beleza (mais de 15% ao ano), e muito mais. De fato, 73% de todo o tráfego de Pinterest vem de consultas de uma a três palavras, e 97% não incluem uma marca. Esse tipo de pesquisa aberta é o que torna o Pinterest único. O usuário não precisa saber o nome de um produto ou quem o fez para descobrir.

Assim como a Pesquisa e a Busca pela Câmera se deslocam para a página principal do aplicativo, a plataforma também fez melhorias para tornar essa área mais utilitária. Por exemplo, a infraestrutura agora classifica todas as recomendações em um instante, tornando bilhões de Pins mais personalizados. Desde o início do ano, houve um aumento de 10% no número de Pins salvos na página inicial e um aumento de 30% no número de Pins localizados que aparecem para os usuários de fora dos EUA.