Implementar pedidos online pode ser essencial para seu restaurante

Além disso, para muitos clientes, existe a tal da aversão ao telefone. Muitas pessoas detestam fazer pedidos por telefone, o que aumenta a popularidade dos aplicativos de mensagens de texto, como o WhatsApp, para realizar pedidos. É difícil encontrar alguém que não tenha o aplicativo no celular. Os clientes gostam da conveniência de serem capazes de pedir comida sem ter que falar com alguém no telefone verbalmente. E, ainda, comunicação escrita ou computadorizada para ordens específicas reduz os erros que podem ser cometidos em pedidos verbais. Foto: divulgação

Apelo visual

O pedido online é vital para restaurantes porque os empreendedores conseguem encontrar maneiras de tornar seus produtos mais atraentes para os clientes. Há um motivo pelo qual itens em destaque possuem as melhores fotos nos cardápio: os menus nos restaurantes têm imagens profissionais para instigar o apetite dos seus clientes. Esta ideia deve ser seguida por donos de restaurantes quando for implementar pedidos online em seu delivery e, é ainda melhor, se aplicada em cardápios online: seu módulo de pedidos online tem o potencial ilimitado de armazenar fotos dos pratos mais atraentes, atraindo pedidos daqueles clientes que estão procurando por delivery na internet.

Um dos primeiros benefícios do delivery online é que torna o pedido do restaurante simplificado, sem problemas em ter uma equipe grande para atender chamadas após chamadas, anotar pedidos em um ambiente com muito barulho, onde os erros nos pedidos podem ocorrer com frequência. Além disso, os pedidos online podem aumentar a quantidade de pedidos que os clientes fazem, assim um cliente com fome pode continuar adicionando comida em seu carrinho por causa da psicologia da fome. Ao fazer um pedido por telefone, há uma boa chance de o cliente encomendar o mínimo sem adicionar nenhum dos itens extras, porque eles não estão vendo o cardápio e não podem demorar com o atendente no telefone.

Por outro lado, com um menu de pedidos online e com todas as opções do restaurante frente a ele, as chances de encomendas mais incrementadas serem finalizadas são maiores. Outro benefício é a melhora do atendimento ao cliente e a satisfação. Pedidos online liberam o tempo da equipe para outras tarefas mais importantes como servir e cozinhar. Os clientes selecionam suas opções exatas através de pedidos online, o que reduz erros e aumenta a satisfação do cliente com suas ordens. Mais clientes felizes significa maior taxa de retorno e, consequentemente, de recomendação de novos clientes.