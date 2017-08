IHRSA fitness Brasil 2017 lança appp oficial do evento

Desenvolvido pela empresa EVO, desenvolvedor de software para academias e patrocinadora do evento desde 2014, o novo aplicativo da IHRSA Fitness Brasil tem como grande diferencial a interatividade entre os participantes. O objetivo deste lançamento é tornar a experiência ainda mais dinâmica.

Para facilitar a comunicação, a IHRSA FITNESS BRASIL acaba de lançar um aplicativo que permitirá aos visitantes acompanhar a programação completa do evento (palestras, workshop e atrações da feira) pelo celular. Com o app é possível localizar a atração que deseja seguir.

Dia 31, quinta-feira, São Paulo vai receber a 18ª edição da IHRSA Fitness Brasil, maior evento de fitness da América Latina, que reúne, investidores, empreendedores, gestores, além de profissionais de educação física de todo o país e as mais importantes empresas do setor.

Foto: divulgação

Pelo aplicativo o usuário pode selecionar a programação, marcar compromissos e reuniões, ter acesso a todos os contatos dos expositores e da lista de palestrantes, além de avaliar o conteúdo de cada palestra e acessar a planta da feira para localizar os estandes de seu interesse.

Outro ponto alto do aplicativo é a conexão entre os participantes do evento, o que pode gerar uma ótima oportunidade para fazer network e fazer novos negócios. Também será possível visualizar todos os participantes cadastrados e promover um bate papo por meio da troca de mensagens.

Os participantes cadastrados no App receberão notificações sobre os principais lançamentos e novidades do evento, além de poderem participar do quiz: “Descubra em que era está seu negócio”, promovido pela EVO.

Dicas para aproveitar ao máximo o app

Baixe seu aplicativo gratuitamente com antecedência! Ele já está disponível para Android e iOS, basta buscar “IHRSA Fitness Brasil”;

Faça seu cadastro completo! Por meio dele você conseguirá se conectar e trocar mensagens com os outros palestrantes;

Ative as notificações “push” do seu smartphone para receber todas as novidades e benefícios durante o evento, além de dicas de como aproveitar melhor o evento;

Não esqueça de avaliar as palestras e estandes que visitar. Assim teremos seu feedback para promover eventos ainda melhores!

Serviço

18ª IHRSA FITNESS BRASIL

Local: Transamérica Expo Center

Data: De 31/08 a 2 de setembro

Endereço: Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, São Paulo/SP.

Entrada : Gratuita

Horários: 31 de agosto e 1 de setembro das 12h às 21h; 2 de setembro das 12h às 20h.

Entrada no congresso: consultar valor de cada curso no site da Fitness Brasil.

Horários do Congresso: 31 de agosto e 2 de setembro das 8h30 às 18h; 2 de setembro das 9h às 16h.

Site: www.fitnessbrasil.com.br