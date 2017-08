Golpes digitais prometem participação em processos seletivos de grandes marcas

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 13 milhões de brasileiros estão desempregados devido à crise econômica que atinge o país. Este cenário tem gerado preocupação e ansiedade naqueles que buscam por uma oportunidade de trabalho. De olho neste público, hackers estão se aproveitando para divulgar falsos processos seletivos de grandes marcas e enganar usuários de smartphones.

De acordo com a PSafe, empresa desenvolvedora do aplicativo DFNDR, principal antivírus do Brasil, cibercriminosos estão disseminando via WhatsApp mensagens falsas com links que supostamente possibilitariam ao usuário se candidatar em falsas ofertas de emprego da Nestlé e da C&A, com salários que podem chegar a até R$ 1.922. Até o momento, mais de 693 mil pessoas já foram afetadas pelos ataques, em especial, proprietários de smartphones dos estados de São Paulo, que somaram 112 mil tentativas de ataques, Rio de Janeiro (76 mil) e Bahia (36 mil).

A armadilha diz ao usuário que ambas as marcas estão contratando profissionais com urgência, sem necessidade de ter experiência e para início imediato. Para se candidatar, ele deve preencher seus dados pessoais (nome/telefone) e responder perguntas básicas como, se é maior de 18 anos e já trabalhou com carteira assinada, no caso da Nestlé, e qual turno e área que deseja trabalhar, no caso da C&A. Em seguida, para poder continuar com o suposto cadastro, é solicitado que a vítima compartilhe a falsa oportunidade de emprego com amigos.