Executivo promete reparar processadores com defeito

Foto: ccPixs.com on Visualhunt - CC BY

O executivo-chefe da Intel, Brian Krzanich, abriu seu discurso na noite de segunda-feira, durante a feira de tecnologia CES 2018, comentando as falhas de segurança nos processadores fabricados pela empresa. Krzanich prometeu reparar 90% dos equipamentos que foram produzidos nos últimos cinco anos na próxima semana, enquanto o restante deve ficar para o fim de janeiro.

Alguns pesquisadores argumentam que as falhas refletem um defeito fundamental de hardware que não pode ser consertado sem um recall. Mas a Intel rejeitou a ideia, dizendo que os problemas podem ser “mitigados” por atualizações do software e firmware. A Microsoft e a Apple já anunciaram esforços para conter as vulnerabilidades.

Até o momento, segundo Krzanich, a Intel não viu nenhum sinal de que alguém tenha roubado dados se aproveitando dessas duas vulnerabilidades, conhecidas como Meltdown e Spectre. As falhas foram reveladas na semana passada, pela equipe de segurança Projeto Zero, elaborada em parceria do Google com outras companhias.