Entenda e conheça os sete pilares de TI

Os pontos de acesso também devem estar protegidos para evitar danos às memórias físicas, porém, as ferramentas de segurança não podem prejudicar a produtividade do usuário ou das máquinas.

Segurança da rede

A transmissão de informações deve ser criptografada para dificultar o acesso em caso de ataques. Esse pilar exige monitoramento e serviços de firewall bem configurados, mantendo a rede em segurança, sem sobrecarregar os sistemas ou prejudicar a produtividade.

Gerenciamento de dados

Não existe receita para a segurança de dados, sendo assim, cabe ao profissional de TI entender as necessidades da empresa, o nível de informação que ela trabalha, sua estrutura e necessidades de expansão, prevendo os benefícios que uma boa rede poderá oferecer para os negócios de qualquer segmento.

LEIA TAMBÉM: Veja quais ruas de Americana serão monitoradas por câmeras inteligentes

Práticas seguras

As operações no sistema também devem ser feitas com prudência. Apesar de as ferramentas de proteção garantirem o acesso seguro, os usuários necessitam preservar o controle pessoal de senhas, além do sigilo, organização e integridade dos arquivos, garantindo a eficiência do trabalho e sua segurança.

Uso da nuvem

As operações em nuvem permitem diversas possibilidades de segurança e manejo dos dados A capacidade de criptografia e configuração pelo provedor diminui os riscos de ataques, pois torna cada vez mais difícil localizar os fragmentos dos arquivos.

Disponibilidade e integridade

Todas as informações devem estar sempre disponíveis para as pessoas certas e a administração deve ter o controle sobre a política de acesso. Além disso, os documentos precisam ser mantidos de forma íntegra, sem danos ou alterações indevidas, mantendo a área de TI funcionando plenamente.

O machine learning é essencial em todos os 7 pilares, uma vez que o aprendizado da máquina é capaz de auxiliar em todos os processos através do reconhecimento e análise de padrões, imagens, identificação biométrica e da aprendizagem computacional.