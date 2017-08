Edição 2017 da Label Latino América

Fácil de usar, a ColorWorks C7500G é compatível com o sistema operacional Windows e softwares como Bartender, Nicelabel e Codesoft, e vem com cortador automático e sistema para impressão em rolos. Além disso, para facilitar a manutenção, dispõe de um sistema de autodiagnostico na cabeça de impressão, que mantém a qualidade das impressões ao detectar e limpar ocasionais obstruções que poderiam gerar riscos e falhas. Durante todo o evento, os visitantes poderão ver demonstrações da impressora diretamente no estande da Epson.

Lançada em 2016, a impressora oferece altos níveis de produtividade, com excelente qualidade de impressão e confiabilidade para impressão colorida de rótulos e etiquetas personalizadas e sob demanda. Ela pode imprimir a velocidades incríveis de 300 mm por segundo ou 1000 rótulos de 4×3 polegadas em 10 minutos, e conta com cartuchos de tinta para alto desempenho de impressão e a nova tecnologia de cabeça de impressão PrecisionCore® TFP com cabeça fixa.

Outros modelos da linha ColorWorks que estarão disponíveis no evento são a Epson ColorWorks C3500 e C381. A C3500 é uma impressora colorida de etiquetas e rótulos de alta qualidade, e tem como principal destaque sua versatilidade, imprimindo em mídias de diversos materiais, como papel, BOPP, nylon e muitos outros. As mídias podem conter etiquetas pré-recortadas ou podem ser contínuas, já que a impressora é equipada com guilhotina e tem a capacidade de cortar as etiquetas no momento da impressão de tamanhos variados conforme a necessidade da aplicação. Sua velocidade de impressão é de até 100 mm por segundo, atende à norma DS5609 para GHS e tem impressão durável.

A Epson ColorWorks C381, por sua vez, é uma impressora desenhada para ambientes mais agressivos, como fábricas e centros de distribuição, onde a poeira e resíduos existentes são mais frequentes que nos escritórios. Este equipamento resistirá a estes ambientes devido ao seu design e projeto mecânico. A alimentação de mídia acontece por tracionamento de mídias com remalina.

Suas aplicações são as mais variadas, pois a impressão é a jato de tinta, que poderá ocorrer em papel ou BOPP. Certificada com a norma DS5609, é amplamente utilizada na impressão etiquetas grandes (até 8 polegadas de largura) para GHS e produtos químicos.

A Epson apresenta, ainda, a TML90 Plus., uma impressora térmica de etiquetas e recibos que pode imprimir texto e gráficos com velocidade de até 150mm/s, e conta com guilhotina. Ela tem como diferencial conectividade Dual, por meio de USB + Serial, Paralela, além de conexão por cabo Ethernet e Wireless. Por fim, a impressora traz um amplo suporte a impressão nativa de códigos de barras.

A Epson é também patrocinadora da Academia de Etiqueta, uma área de 100m² no evento com palestras técnicas oferecidas pelo SENAI. A Epson ColorWorks C7500 será demonstrada durante a palestra “A impressão digital na produção de rótulos e etiquetas”. www.dino.com.br

Para mais informações acesse: www.epson.com.br

Serviço: Label Latino América 2017

Data: 21 a 23 de agosto, das 13h às 20h

Local: Centro de Convenções Pró-Magno – São Paulo/SP – R. Samaritá, 230, Jd. das Laranjeiras