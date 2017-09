Dicas de aplicativos culinários

Larica Total No maior bom humor, o aplicativo ajuda seu usuário a improvisar receitas ou mesmo montar uma de acordo com os ingredientes que estão na geladeira/armário. Por exemplo, se você tem apenas arroz, queijo e presunto, basta listar os produtos e o app rastreia receitas possíveis, das mais simples às mais sofisticadas. Baseado no programa de TV exibido pelo Canal Brasil, o aplicativo dá acesso gratuito às receitas apresentadas por Paulo Oliveira no programa. É possível compartilhar receitas e consultar pratos sugeridos por outros usuários. Disponível para Android e iOS.

A vida na cozinha nem sempre é um mar de rosas para quem tem a missão de definir o cardápio do almoço e do jantar, diariamente. Enquanto alguns têm prazer em ficar entre panelas, utensílios e ingredientes, outros se cansam desta rotina na qual nem sempre é fácil agradar a todos os membros da família. Pensando em ajudar os leitores a diversificarem o menu do dia a dia, o Mais Sabor pesquisou alguns aplicativos que têm feito o maior sucesso entre os chefs de plantão. Além de dicas culinárias, os apps trazem receitas virtuais criativas e saborosas. Tem até um aplicativo no qual você digita os ingredientes que têm à disposição naquele momento e ele buscar opções de pratos para você. Bem legal, né!

Pip Receitas

É um caderno de receitas virtuais. O usuário cadastrado pode seguir os perfis com que mais se identifica, encontrar facilmente receitas (por nomes, ingredientes ou através de hashtags), compartilhá-las – em outras redes – ou salvá-las em um caderno de receitas pessoal, sendo possível acessá-las mesmo offline. Além das fotos ilustrativas dos pratos, os Pippers podem criar e incluir vídeos com dicas de preparos às postagens. O usuário pode acessar sua rede pelos gadgets (disponível para Android e iOS) ou computador pessoal pelo link piprecipes.com.

Minhas Receitas Light

O app traz uma série de receitas light e diet, incluindo massas, carnes, bolos, doces e saladas. O banco de dados é atualizado com frequência, ou seja, receitas novas e fresquinhas de tempos em tempos, podendo ser compartilhadas com seus amigos. Há também a versão vegana no app. Disponível para Android.

Cocktail Flow

Que tal uma noite de drinks em casa? Esse aplicativo vai quebrar o galho mesmo de quem não sabe fazer Cuba Libre. O usuário pode pesquisar pela bebida base (vodkca, gim, etc), tipo (tropical, shots, etc), pela cor ou nome. O app ainda te ajuda a preparar drinks diferentes a partir dos ingredientes que você tem em casa. Outra seção do app é a de guias. São três opções: uma introdução de como preparar drinks, uma lista de objetos que auxiliam na produção e dicas para melhorar a aparência das bebidas na hora de servir. Disponível para Android, iOs e Windows Phone.

Meu Carrinho

Esse aplicativo é para quem gosta ou precisa fazer listas de compras e comparar preços. Ele te ajuda a listar os produtos de maneira rápida e ainda permite acompanhar os gastos conforme adiciona coisas no carrinho. Uma função bacana é o escaneamento de produtos: através do código de barras dá pra ver o preço do produto em locais diferentes e comparar. Outra boa notícia é que você não precisa estar online para usar o app, ele funciona offline. Disponível para Android, iOS e Windows Phone.

Sabores do Brasil

Se você é um apreciador de comidas típicas, esse app é sob medida para você. Ele traz receitas de pratos típicos de cada canto do Brasil. Basta selecionar a região no mapa e ver quais os pratos mais apreciados em cada Estado. Doce mineiro, carne gaúcha, drink carioca, sopa manauara, docinho do Pará, massa do Nordeste, tem de tudo e muito mais. Disponível para Android.

Medidas Culinárias

É uma espécie de conversor de medidas. Para quem não tem medidor em casa, balança ou pouca experiência na cozinha, ele “traduz” mililitros e gramas em copos e colheres, por exemplo. Basta selecionar o ingrediente, digitar a quantidade e lá está a medida correta para usar na receita. Disponível para Android.

Kekanto

Se a ideia é comer fora, este aplicativo te ajuda a encontrar restaurantes, bares, rotisseries, padarias e outros estabelecimentos. É uma espécie de catálogo e ainda te mostra a distância de cada lugar a partir da sua localização – ele faz uso do GPS, então é preciso de internet. O app ainda traz informações úteis como média de preço, avaliação de outros clientes, número do telefone, etc. Disponível para Android, iOS, Blackberry e Windows Phone.

Tudo Gostoso (culinária variada)

O Tudo Gostoso é considerado o maior site de culinária do Brasil. O aplicativo oficial traz cerca de 150 mil receitas de bolos e tortas, carnes, aves, peixes e frutos do mar, saladas, sopas, massas e bebidas. Tudo ilustrado e de fácil acesso, tudo gostoso. É possível também criar sua própria lista de pratos favoritos, fazer comentários e buscar receitas a partir dos ingredientes que você já tem em casa. Disponível gratuitamente para Android e iOS.