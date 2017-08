Conversor digital com recursos de gravador HD

Com tradição no mercado de eletroeletrônicos e telecomunicações, a Elsys lança Conversor e Gravador Digital HD. Com o desligamento do sinal analógico agendado para acontecer por todo o País até o final de 2018, o conversor visa atender os brasileiros afetados pela mudança. Com fácil instalação e de acordo com o novo Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (ISDB-T), o Conversor e Gravador Digital HD é uma solução para quem tem aparelho de TV que não é compatível com o sinal digital terrestre. A empresa disponibilizará a partir de agosto o aparelho em sua rede nacional de distribuição e também em sua loja virtual

Além de permitir que o público continue a assistir aos canais de TV aberta com imagem e som de qualidade, ele apresenta recursos como o “Time Shift”, que possibilita dar uma rápida pausa ao vivo na programação e voltar a assistir de onde parou. E o “Multimídia” utilizado para exibir fotos, filmes, músicas e programas na televisão a partir de um HD externo ou pendrive conectado ao conversor. Além disso, possui uma entrada USB que permite a gravação de programas em uma unidade externa de armazenamento de dados.

“Estamos sempre buscando levar soluções de conectividade para todos os brasileiros. Com o processo de desligamento do sinal analógico de televisão que está acontecendo por todo o país, lançamos agora o nosso conversor digital, visando atender às necessidades dos nossos clientes e melhorar ainda mais a experiência de assistir TV”, afirma Claudio Blatt, diretor da Elsys. “Temos um portfólio de produtos diversificado, que inclui outras opções de solução para esse momento de transição, como receptores de TV aberta via satélite e antenas parabólicas.