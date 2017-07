Como mudar o número do WhatsApp

Antes de iniciar, certifique-se que o número novo está ativo e consegue receber mensagens SMS. Ele não precisa ter crédito, mas tem que estar conectado à rede; coloque o chip novo no mesmo smartphone em que o WhatsApp está instalado; vá em Configurações > Conta > Mudar número e toque em Seguinte no canto superior direito; coloque o número completo (com DDD) do número telefone antigo e o número completo (também com DDD) do telefone novo; se for um número internacional, não esqueça de colocar também o código de área; clique em OK e verifique o número com o código SMS recebido. Pronto! Agora é só avisar seus contatos do número novo.