Apple confirma evento onde deve divulgar nova versão do iPhone

A Apple convidou a imprensa nesta quinta-feira para o seu novo campus para um evento de 12 de setembro, que deverá incluir a apresentação de um novo iPhone, o que era altamente antecipado pela imprensa americana. “Vamos nos encontrar em nosso lugar”, diz o convite, compartilhado via Twitter por diversos repórteres. O evento ocorrerá no Teatro Steve Jobs. “Junte-se a nós para o primeiro evento no novo Teatro Steve Jobs, em Cupertino.”

O teatro faz parte do no câmpus Spaceship, da Apple, que será a nova sede da empresa, que se tornou a mais valiosa do mundo neste ano. No evento, espera-se que a Apple introduza novos iPhones no décimo aniversário do smartphone. A maioria das expectativas se concentra em uma nova versão premium do telefone, que deverá custar em torno de US$ 1 mil.

Também existem rumores de que a companhia pretende lançar um relógio inteligente (smartwatch) e um novo dispositivo de TV. As ações da Apple atingiram níveis recordes neste ano e, às 13h38 (de Brasília), avançavam 0,61%, a US$ 164,34. Fonte: Dow Jones Newswires.