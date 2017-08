Aplicativo revela o que as pessoas pensam de você

Foto: Divulgação

‘Covarde’

Mas a aceitação do Sarahah não tem sido unânime. Nas redes sociais, usuários dizem que o aplicativo é “covarde”. No Google Play, por exemplo, o app tem nota 2,9. O diretor e roteirista Jean Franco Borges, de 41 anos, não instalou e diz que o aplicativo “serve apenas para alguém destilar sua raiva contra outra pessoa”. Para Luciana, há, sim, o risco da invasão de comentários maldosos: “A maldade implícita é do ser humano, e por isso há a possibilidade de cyberbullying”.

De tempos em tempos, aplicativos com opção de textos sob anonimato caem no gosto popular. É o caso, por exemplo, do Secret, lançado em 2014, em que os segredos publicados anonimamente ficavam expostos para qualquer usuário ler.

Para Carlos Affonso Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS-Rio), o risco de exposição da intimidade alheia do Sarahah é menor. Segundo ele, o uso da ferramenta implica registro do IP usado para acesso do aplicativo. Por isso, de acordo com Souza, “com a guarda do IP de quem postou as mensagens, a empresa cumpre a obrigação constitucional de levar à identificação de quem disse o quê”. “Essas informações estão sendo coletadas e armazenadas e poderão ser informadas às autoridades competentes.”

O jornal “O Estado de s. Paulo” entrou em contato com o Sarahah, mas não obteve resposta sobre downloads e detalhes do serviço no País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.