Versões de bacalhau para uma Páscoa cheia de sabor

Há quem prefira saboreá-lo na Sexta-Feira Santa e há quem deixe para o almoço de Páscoa, no domingo. Independentemente do dia, a verdade é que o bacalhau é unânime na data, seja acompanhada de alguma massa, misturado a outros ingredientes ou como a tradicional bacalhoada com ovos e batatas cozidos. De fácil digestão e rico em ômega 3, o bacalhau apresenta uma taxa elevada em proteínas de alto valor biológico de minerais como o iodo, fósforo, sódio, potássio, ferro e cálcio e de vitaminas do complexo B.

Mas por que o bacalhau? Esse peixe de águas frias entrou para a festa com os cristãos, ainda na Idade Média. Na época, os religiosos não podiam comer carne vermelha durante o período de Quaresma (os 40 dias que antecedem a Páscoa). O consumo de peixe era incentivado por comerciantes, em especial do bacalhau que tinha seu sabor e frescor preservados pelo processo de salga. A tradição chegou ao Brasil com os portugueses. Com o tempo a rigidez do jejum afrouxou, mas muitos religiosos conservam essa tradição na Sexta-Feira Santa. Foto: Pixabay_Divulgação

Bacalhau tradicional

INGREDIENTES

400g de bacalhau

3 batatas médias cortadas

1 pimentão verde

1 pimentão vermelho

1 pimentão amarelo

2 mandioquinhas

2 cebolas médias

4 dentes de alho

½ xícara (chá) de azeite

3 ovos cozidos cortados ao meio

Azeitona a gosto

1 cálice de vinho branco

MODO DE PREPARO

Corte os pimentões na grossura de um dedo e reserve. Em uma panela, refogue o alho com o azeite e acrescente a cebola. Quando a cebola ficar transparente, adicione os pimentões cortados e deixe refogar por 20 minutos em fogo médio. BACALHAU. Dessalgue o bacalhau e leve ao fogo médio, em uma panela com água. Quando levantar fervura (cerca de 10 minutos), retire o bacalhau. FINALIZAÇÃO. É hora de levar tudo ao forno. Forre o fundo de uma travessa com uma camada de legumes. Deposite o bacalhau e cubra com mais legumes. Coloque o ovo cozido, as azeitonas e regue tudo com o vinho branco. Cubra a receita com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 150°C por 20 minutos.

DICA. Sirva o bacalhau com arroz branco e uma taça de vinho branco sauvigon blanc

Fonte: Chef Cícero Queiroz Brandão_Rancho Mineiro Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ensopado de bacalhau

INGREDIENTES

600g de bacalhau dessalgado e desfiado

3 tomates picados, sem semente

1 cebola grande

1 pimentão grande

3 dentes de alho

4 batatas

Cheiro-verde a gosto

Azeitona a gosto

Azeite

MODO DE PREPARO

Cubra o fundo de uma panela com azeite e coloque a cebola picada para refogar. Acrescente o pimentão e, por último, o alho. Em seguida, adicione o bacalhau desfiado, o tomate, o cheiro-verde, a batata e a azeitona. Deixe cozinhar em fogo baixo por até 20 minutos ou até que as batatas estejam cozidas.

DICA. É possível fazer a receita com postas de bacalhau, porém, o período de dessalga será maior. Deixe em vasilha com água dois dias antes de prepará-lo, trocando a água a cada seis horas.

Fonte: Glória Alves Pilotto_assinante do LIBERAL Foto: Divulgação

Lombo de bacalhau à puttanesca

INGREDIENTES

4 postas de lombo de bacalhau dessalgado

Azeite Gran Reserva a gosto

70g de cebola picada

2 dentes de alho picados

Pimenta dedo-de-moça (picado miúdo) quanto baste

80g de alcaparras

Folhas de orégano fresco quanto baste

350g de molho de tomate em pedaços e sem tempero

Sal quanto baste

400g de macarrão longo cozido tipo espaguetini

MODO DE PREPARO

Doure os lombos de bacalhau de todos os lados, no azeite. Retire da panela e reserve. Acrescente na panela que dourou o bacalhau, a cebola. Deixe murchar. Adicione o alho, a pimenta dedo-de-moça e as alcaparras. Refogue e acrescente o molho de tomate. Disponha os lombos na panela junto com o molho, tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos ou até ficar macio. Retire os lombos e coloque o macarrão cozido para agregar ao molho. Monte o prato e sirva quente.

Fonte: Cardeal – Bunge Brasil Foto: Tele CulináriaDivulgação

Bacalhau nas natas

INGREDIENTES

½ kg de bacalhau dessalgado

1 litro de água

1 kg de batata cozida e amassada

2 colheres (sopa) de manteiga

Cheiro-verde picado a gosto

1 cebola picada

2 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho amassados

500 ml de creme de leite fresco

200g de muçarela ralada

MODO DE PREPARO

Cozinhar o bacalhau já dessalgado em água por alguns minutos. Deixar esfriar e desfiar. Cozinhar as batatas em água separada até ficarem macias. Retirar da água, amassar e misturar com a manteiga. Reservar. Refogar o alho e a cebola com o azeite até dourar, juntar o bacalhau desfiado, refogar por alguns minutos, adicionar as batatas amassadas e mexer bem. Desligar o fogo e adicionar o creme de leite fresco e mexer bem. Colocar em um refratário, jogar a muçarela por cima. Leve ao forno médio para gratinar por uns 20 minutos. Polvilhar o cheiro-verde a gosto e servir.

DICA. A receita serve seis pessoas e leva 40 minutos para ficar pronta.

Fonte: Divino Fogão Foto: Divulgação

Bacalhau em 5 minutos

INGREDIENTES

1 kg de bacalhau em lascas

3 cebolas roxas

1 pimentão verde

1 pimentão vermelho

1 pimentão amarelo

3 tomates

4 batatas

500 ml de azeite

Pimenta-do-reino

Finalização

4 ovos cozidos cortados

100g de azeitonas pretas portuguesas

Salsa a gosto

MODO DE PREPARO

Lave o bacalhau para tirar o sal grosso. Ferva 2 litros de água e coloque o bacalhau por 5 minutos e reserve. Em uma panela de pressão fazer uma camada de cebola em rodelas até cobrir o fundo, repita o processo com todos os ingredientes (cortados em rodelas). Sucessivamente, coloque camadas de cebola, pimentões, batata, tomate e bacalhau. Regar com todo o azeite e pimenta-do-reino a gosto. Levar a panela ao fogo e assim que a válvula começar a girar conte 5 minutos. Deixe sair a pressão colocando a panela debaixo da torneira com a água correndo. Retirar e servir com arroz branco. Finalize com os ovos, as azeitonas e a salsa.

DICA. A receita serve quatro pessoas

Fonte: Chef Melchior Neto Foto: Divulgação

Risoto de bacalhau com amêndoas

INGREDIENTES

4 xícaras (chá) de água

2 cubos caldo de legumes

1 colher (sopa) de azeite de oliva

1 cebola pequena

2 dentes alho picados

2 xícaras (chá) de arroz arbóreo

1 xícara (chá) de vinho branco seco

150g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) salsinha picada

3 colheres (sopa) de amêndoas em lâminas

MODO DE PREPARO

Em uma panela média, ferva a água e dissolva os cubos de caldo de legumes e reserve em fogo baixo. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio, junte a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente o arroz e refogue por mais 1 minuto. Junte o vinho e bacalhau e refogue até secar o líquido. Acrescente 1 concha grande do caldo dissolvido e cozinhe, mexendo sempre, até começar a secar o líquido. Acrescente 1 concha do caldo reservado, mexendo até secar o líquido. Repita a operação até o arroz ficar macio. Retire o arroz do fogo, adicione o queijo, a manteiga e a salsinha. Misture, delicadamente, até ficar homogêneo e cremoso. Junte as amêndoas e sirva em seguida.

Fonte: Knorr