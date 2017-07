Veja 4 receitas com jabuticaba, fruta que faz bem à memória e ajuda a prevenir obesidade

Os mesmos benefícios foram constados também no jambo-vermelho, fruta comum nas regiões Norte e Nordeste do País e pouco conhecida no Sudeste. O estudo faz parte do doutorado da nutricionista Ângela Giovana Batista, em parceria com o Laboratório de Nutrição e Metabolismo, da FEA (Faculdade de Engenharia de Alimentos) e o Laboratório de Ultraestrutura Celular, do IB (Instituto de Biologia), ambos pertencentes à Unicamp.

Você tem mais um motivo para gostar de jabuticaba! De acordo com o estudo divulgado pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), no início de julho, essa frutinha brasileira contribui para a memória, o processo de aprendizado e ajuda a prevenir doenças associadas à obesidade. Isso porque a jabuticaba é rica em fibras e antioxidantes, com destaque para antocianinas, que ajudam a combater doenças metabólicas (obesidade) e suas complicações como problemas cardiorrespiratórios.

Segundo a pesquisadora, quando adicionadas cascas das frutas à dieta diária dos ratos utilizados no experimento, houve redução significativa dos danos causados ao cérebro por uma dieta rica em gordura. O mercado já oferece alguns produtos derivados da jabuticaba como farinha, iogurte e sorvete, porém, a nutricionista ressalta “que tais produtos, quando viabilizados, têm efeito preventivo e não curativo”.

A jabuticaba é rica em ferro, fósforo, vitamina C e niacina, uma vitamina do complexo B que facilita a digestão e ajuda a eliminar toxinas. Foto: Divulgação

Suflê gelado de jabuticaba

INGREDIENTES

10 gemas de ovos

800g de açúcar

250g geleia de jabuticaba

1 creme de leite fresco

6 claras de ovos

600g de jabuticaba frescas e maduras

3 gelatinas incolores

MODO DE PREPARO

GELEIA. Coloque as jabuticabas em uma panela e amasse-as com um pilão. Junte 300g de açúcar e cozinhe em fogo baixo (160ºC) até o líquido quase secar. Passe por uma peneira e despreze as cascas e sementes. Dissolva as folhas de gelatina conforme as instruções do fabricante e misture ao caldo de jabuticaba. Mexa e deixe esfriar em temperatura ambiente. SUFLÊ. Misture as gemas com 250g de açúcar e leve ao banho-maria. Bata com um batedor até essa mistura ficar bem cremosa. Retire do fogo e acrescente 2/3 da geleia fria. Reserve. Bata o creme de leite até o ponto de chantili com metade do açúcar restante. Reserve. Bata as claras em neve, junte a outra metade do açúcar e o chantili. Mexa delicadamente e incorpore o creme de jabuticaba. Distribua em formas individuais e leve-as ao freezer. Sirva gelado com o restante da geleia.

Fonte: M de Mulher (site) Foto: Fotolia

Geleia de jabuticaba

INGREDIENTES

1/2 kg de açúcar refinado

1 kg de jabuticaba

1 litro de água

MODO DE PREPARO

Coloque todos os ingredientes em fogo brando até que as jabuticabas estourem. Depois que estourarem, coloque tudo dentro do liquidificador com casca e tudo. Bata bem até que vire um tipo de suco. Coe em uma peneira grande. Volte ao fogo até que o caldo engrosse bem, deixe apurar bastante. Depois do caldo engrossado, desligue o fogo e deixe esfriar para tomar forma de geleia. Quando estiver fria, coloque a geleia na geladeira e pronto!

Fonte: Cybercook (site) Foto: Divulgação

Frango ao molho de jabuticaba

Ingredientes

2 peitos de frango

3 dentes de alho

½ limão

Calda de jabuticaba

400g de jabuticabas

150g de açúcar

Suco de 1 limão

Molho

½ cebola picada

Água fervendo

Sal e pimenta-da-jamaica a gosto

Suco de ½ limão

3 colheres (sopa) azeite

MODO DE PREPARO

Tempere o peito de frango com suco de limão, sal, pimenta e alho e deixe marinar por, pelo menos, 20 minutos. Reserve. CALDA. Leve o açúcar e a jabuticaba sem o caroço ao fogo. Quando começar a virar uma calda escura, adicione o limão e cozinhe até engrossar, mas não deixe que vire uma geleia. Reserve. MOLHO. Coloque cerca de 1 litro de água para ferver. Enquanto isso, em outra panela, adicione o azeite e frite os peitos dos dois lados até que estejam bem dourados. Retire os peitos da panela e acrescente a cebola, refogue até que estejam transparentes e então junte novamente o peito e a calda de jabuticaba. Despeje água fervente aos poucos, o suficiente até que cubra o frango. Tempere com sal e pimenta-da-jamaica. Mexa delicadamente. Quando levantar fervura, junte o suco de limão e corrija o tempero, se necessário. Deixe cozinhar até o molho ficar levemente grosso. Sirva com o arroz branco ou lentilhas.

DICA. A receita serve duas pessoas. Você pode substituir o frango por carne vermelha.

Fonte: Andrea Lima_Comidas e Rumos (blogspot) Foto: Fotolia

Licor de jabuticaba

INGREDIENTES

1 kg de jabuticabas

1 litro de cachaça

1 xícara (chá) de água

4 ½ xícaras (chá) de açúcar

MODO DE PREPARO

Higienize lavando bem as jabuticabas e enxugando-as com um pano limpo. Aperte as jabuticabas com os dedos para soltar a polpa da casca. Distribua quantidades iguais de polpa em vidros limpos com tampa. Despeje igualmente a cachaça nos vidros, tampe e deixe descansar por, no mínimo, 5 dias em local escuro e arejado. Uma vez por dia, chacoalhe os vidros. Dissolva o açúcar na água, coloque em uma panela, leve ao fogo baixo por 20 minutos ou até obter uma calda rala. Deixe esfriar. Filtre a fruta com a cachaça em um pano limpo de algodão. Misture com a calda e divida em garrafas.

DICA. Conserve o licor em local fresco e seco até servir. A receita rende, aproximadamente, 2 litros

Fonte: Receita de Mãe (site)