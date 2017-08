Vegetarianos e os cuidados com a anemia

Cada vez mais pessoas estão se tornando adeptas ao vegetarianismo e retirando os alimentos de origem animal da dieta. Apesar de nobre, essa mudança drástica na alimentação pode causar distúrbios. A anemia, doença ligada à deficiência de alguns nutrientes no cardápio, principalmente ferro, é uma delas, já que a carne vermelha é uma das principais fontes da substância. Porém, segundo especialistas, existem opções mais saudáveis muito ricas em ferro, que podem ajudar essas pessoas.

Segundo a nutricionista Cyntia Maureen, outras opções possuem até maior eficácia no combate da anemia do que as carnes. “O consumo da carne pode vir a trazer diversos malefícios, como, por exemplo, risco de incidência de doenças cardiovasculares, maior possibilidade de engordar, desenvolver câncer, entre outros. Portanto, desde que o novo adepto siga uma alimentação vegetariana equilibrada, não há motivos para tal preocupação”, afirma a especialista em nutrição. Foto: Fotolia

Quando o assunto é anemia, um alimento logo vem à mente: a beterraba. Acontece que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não ajuda a prevenir ou combater a doença. Isso porque a quantidade de ferro contida no alimento é muito pequena, se comparada a outros gêneros citados nesta matéria. Além disso, a beterraba também é rica em açúcares, que nem sempre são bem-vindos na dieta. Para efeitos comparativos, uma xícara de beterraba ralada possui somente 0,8mg de ferro não-heme (forma do ferro pouco absorvido pelo organismo), enquanto que um bife pequeno tem, em média, 7,5mg.