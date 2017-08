Três receitas de lasanhas preparadas com legumes

Modo de preparo Coloque o repolho para cozinhar junto com o sal, a salsinha e a cebolinha verde. Em uma panela adequada, faça um molho utilizando três tomates, meia cebola, um dente de alho, sal e meia colher de orégano. Em seguida refogue a carne com uma colher (sopa) de azeite, alho, um dente de alho, meia cebola e um tomate. MONTAGEM. Unte uma forma ou refratário com uma colher (sopa) de azeite. Forre o fundo do refratário com uma camada de repolho. Por cima, jogue a carne refogada. A seguir, faça mais uma camada de repolho. Faça outra camada com o molho de tomate e mais uma de repolho. Para finalizar, coloque o resto da carne e sobre a lasanha, o restante do molho de tomate, polvilhe com um pouquinho de pimenta-do-reino e orégano a gosto. Se quiser deixar a lasanha bem quentinha na hora de servir, leve ao forno preaquecido a 180ºC por dez minutos e sirva logo a seguir. Fonte: Templo do Corpo

Lasanha de berinjela

Ingredientes

4 berinjelas cortadas em fatias finas, no sentido do comprimento

250g de muçarela light fatiada

Molho de tomate caseiro

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Cozinhe as fatias da berinjela em água e sal por três minutos, escorra bem e reserve. Em um refratário, coloque um pouco do molho de tomate e em seguida, disponha uma camada de fatias de berinjela e tempere com sal, pimenta e um fio de azeite. Acrescente uma camada de muçarela, repita o molho, a berinjela e a muçarela, de forma que a última camada seja de queijo. Leve o refratário ao forno preaquecido a 180°C por, aproximadamente, 30 minutos ou até gratinar e sirva quentinho.

Dica. Ideal para ser servido com arroz branco e salada de folhas

Lasanha de abobrinha com frango

Ingredientes

2 abobrinhas médias

1 cebola média

1 colher (chá) de alho

1 pitada de páprica picante

400g de frango desfiado

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

Sal a gosto

1 fio de azeite

100g de queijo parmesão ralado

2 tomates picados em cubos

1 copo de requeijão

½ lata de creme de leite

Modo de preparo

Lave bem as abobrinhas corte-as em fatias finas no sentido do comprimento, mantendo a casca. Salpique um pouco de sal e deixe-as descansando por 20 minutos para eliminar o excesso de água. Enquanto isso, refogue numa panela a cebola, o alho e a páprica picante. Quando a cebola já estiver quase transparente, misture o frango desfiado. Adicione então o extrato de tomate e acerte o sal. Esse recheio tem que ficar mais sequinho, uma vez que a abobrinha solta muita água. Unte a assadeira com azeite.

Coloque uma camada de abobrinha (seque-as de leve depois de tirar da água com sal), os tomates picados, o queijo parmesão ralado e uma camada do frango. Repita quantas vezes for necessário e termine com uma camada de abobrinha. Por último, despeje o requeijão diluído com o creme de leite só para ficar numa textura boa para espalhar por cima da abobrinha. Salpique um pouco mais de queijo parmesão e leve ao forno em temperatura média por, aproximadamente, 30 minutos, ou até que ao espetar um grafo você sinta abobrinha bem macia.

Fonte: Comida e Receitas (site)