Tomate é considerado um curinga na culinária

Quer mais? O tomate possui ainda vitamina C, vitamina A e betacaroteno, contribuindo para a redução dos níveis de colesterol e doenças cardíacas. Suas propriedades anti-inflamatórias auxiliam na prevenção a doenças relacionadas à idade.

Rico em licopeno (antioxidante que dá a cor ao tomate), contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, neutraliza a ação de radicais livres responsáveis pelo envelhecimento celular e ajuda a prevenir o câncer. “Estudos mostram que quatro porções de tomate por semana para os homens ajudam a reduzir os riscos de câncer de próstata em 40%”, comenta a nutricionista Lara Calegari. Foto: Fotolia

Para aproveitar todos esses benefícios é preciso atenção a compra do fruto e a forma como é armazenado em casa. Na hora da compra, dê preferência aos tomates de casca lisinha e coloração mais vermelhinhos, de consistência macia (ou um pouco mais firme se não for para consumo imediato). Fuja dos moles, eles podem estar estragados por dentro.

O fruto é composto, em boa parte, de água tornando-o mais sensível a fatores externos (temperatura) e de baixa durabilidade. O tomate é sempre mais gostoso quando consumido o quanto antes – garantia de pratos mais saborosos e de aroma irresistível. Se não for consumi-lo a curto prazo, mantê-lo na geladeira para evitar que estrague. “Toda as preparações elaboradas com tomate devem ser armazenadas sob refrigeração”, alerta Lara.

Tipos de tomates (e seus usos)

Tomate Carmen – também conhecido como tomate longa vida, porque dura bastante. Utilizado em saladas, e não é ideal para molhos porque ele tem uma quantidade alta de água deixando a preparação alaranjada.

Tomate caqui – excelente para saladas.

Tomate holandês – tomate bem adocicado, indicado para saladas e molho.

Tomate Débora – ideal para molhos e saladas.

Tomate italiano – o melhor tomate para fazer molho pois contém menos semente e é mais carnudo.

Tomate cereja – um mini tomate bem adocicado, aguado e refrescante. Ideal para saladinhas, canapés e espetinhos.

Tomate sweet grapes – mais doce que o tomate cereja e mais carnudo. Parece um mini tomate italiano, ideal para saladas, canapés e espetinhos.

Consultoria: Supermercados Pague Menos