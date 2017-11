Todo mundo gosta de pipoca!

Modo de preparo Em uma panela grande junte o óleo e o milho para pipoca premium. Tampe a panela e leve ao fogo alto. Movimente a panela de vez em quando sem abrir a tampa fazendo movimentos circulares (segure bem a tampa sempre que fizer movimentos com a panela). Ao ouvir o primeiro estouro do milho, movimente a panela mais vezes para que a pipoca não queime. Quando os estouros ficarem bem espaçados, desligue o fogo e aguarde até que a pipoca não estoure mais. Acrescente o queijo parmesão ralado, o queijo tipo provolone ralado e misture rapidamente para que toda a pipoca fique envolvida. Tampe a panela e mantenha o fogo baixo por cerca de 1 minuto ou até que os queijos derretam. Salpique o orégano em toda a preparação. Tempere com sal a gosto. Sirva em seguida. Fonte: Camil

Foto: Divulgação

Pipoca doce com canela

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de água fria

1 xícara (chá) de açúcar refinado

2 colheres (sopa) de óleo

1/2 xícara (chá) de Milho para Pipoca Premium

1 colher (chá) de canela em pó

Modo de preparo

Em uma panela grande (número 24, capacidade para 4 L) junte a água, o açúcar e o óleo. Misture bem. Leve ao fogo alto e, ao levantar fervura, acrescente o milho para pipoca. Tampe a panela, movimentando-a de vez em quando, sem abrir a tampa, fazendo movimentos circulares (segure a tampa sempre que fizer movimentos com a panela). Ao ouvir o primeiro estouro do milho, movimente a panela mais vezes para que a pipoca não queime. Quando os estouros ficarem bem espaçados, desligue o fogo e aguarde até que a pipoca não estoure mais. Acrescente a canela e misture bem. Sirva em seguida.

Fonte: Camil

Pipoca doce vermelha

Foto: Divulgação

Ingredientes

½ xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de água

5 colheres (sopa) de Milho para Pipoca Premium

1 colher (sopa) de óleo

1 colher (chá) de corante alimentício em gel cor vermelho

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela grande coloque o açúcar, a água, o milho para pipoca, o óleo, o corante e misture bem. Tampe a panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, por 10 minutos ou até todo o milho estourar. Retire do fogo, adicione o sal e sirva a seguir.

Fonte: Camil

Foto: Fotolia

Pipoca com Nutella

Ingredientes

100g de pipoca estourada e salgada

150g de chocolate picado (use o amargo com 70% de cacau)

2 colheres (sopa) de manteiga

3/4 de xícara (chá) de Nutella

4 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

Modo de preparo

Em um potinho coloque a manteiga, o chocolate e a Nutella e leve para derreter. Você pode fazer isso em banho-maria ou no micro-ondas, de 30 em 30 segundos até que tudo esteja bem derretido. Misture bem e jogue sobre a pipoca. Mexa. Vai ficar meio lambuzado mesmo. É aí que entra o açúcar: polvilhe-o sobre a pipoca e misture de novo. Se precisar coloque mais açúcar do que a receita pede. Vai formar uma camadinha branca em volta do creme de Nutella, e a pipoca vai deixar de ser melecada, para ficar no ponto perfeito de pegar com a mão. Sirva a seguir.

Fonte: Moldando Afeto

Foto: Fotolia

Pipocas picantes

Ingredientes

1 xícara (chá) de milho de pipoca

2 colheres (sopa) de margarina ou manteiga

1 colher (chá) de ervas finas

1 pitada de pimenta-do-reino

1/4 xícara (chá) de queijo ralado

Modo de preparo

Em uma panela coloque a margarina/manteiga e o milho de pipoca. Fique mexendo sempre até começar a pipocar. Tampe a panela e abaixe o fogo. Retire do fogo e acrescente as ervas finas, a pimenta e o queijo ralado, misture muito bem. Pode servir!

Fonte: Mundo de Sabores