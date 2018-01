Tem criança na cozinha

Para isso, a chef Natália dos Santos, da Unilever, separou algumas dicas e receitas, que vão do clássico biscoito de gengibre e canela até muffins saborosos, que podem ser preparados pelos pequenos, com a supervisão de um adulto, claro. “A ideia é brincar e aprender”, disse a especialista. Então, veja algumas dicas da chef para cozinhar com segurança ao lado das crianças.

– Prepare a cozinha e deixe disponíveis somente os itens que serão usados na elaboração da receita. Quanto menos utensílios disponíveis, mais fácil de manter o controle.

– Peça para as crianças separem e organizarem todos os ingredientes, assim elas ficarão mais envolvida com a atividade.

– Deixe que elas se sujem. Transforme o ato de cozinhar em uma brincadeira para toda família.

– Nunca deixe as crianças sem supervisão. É importante acompanhar cada passo e alertar para o que pode e o que não pode ser feito. Aproveita a brincadeira para ensinar os perigos da cozinha.

Muffins de chocolate com banana

Ingredientes

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de farinha de trigo integral

2 colheres (sopa) de amido de milho

6 colheres (sopa) de açúcar demerara

4 colheres (sopa) de chocolate em pó

2 ovos

4 colheres (sopa) de leite

4 colheres (sopa) de margarina

2 bananas-nanicas cortadas em cubinhos

1 colher (chá) de fermento em pó

Modo de Preparo:

Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). Unte e enfarinhe 8 formas próprias para muffins (4,5 cm x 4 cm). Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, a farinha de trigo integral, o amido de milho, o açúcar demerara e o chocolate em pó, e misture. Acrescente o ovo, o leite e a margarina, e mexa bem até obter uma massa homogênea. Adicione a banana e o fermento, e misture delicadamente. Distribua a massa entre as formas reservadas e leve ao forno por 25 minutos, ou até que um palito, depois de espetado na massa saia limpo. Retire o forno, espere amornar, desenforme e sirva em seguida. Fonte: Maizena

Muffin formigueiro

Ingredientes

4 colheres (sopa) de açúcar

3 colheres (sopa) de óleo

1 ovo

½ xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de amido de milho

1 colher (sopa) de fermento em pó

3 colheres (sopa) de granulado de chocolate

Para untar e enfarinhar

Óleo e farinha de trigo

Modo de Preparo:

Unte e enfarinhe 6 formas para empada grandes (7 cm de diâmetro). Reserve. Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). Em uma tigela média, misture o açúcar, o óleo, o ovo, o leite, a farinha de trigo e o amido de milho, até que a massa fique pastosa. Acrescente o fermento e o granulado, e misture delicadamente. Disponha porções de massa nas formas, sem enchê-las muito. Leve-as ao forno por 20 minutos, ou até que um palito, depois de espetado na massa, saia limpo. Retire do forno, desenforme enquanto ainda estiverem mornos e sirva-os frios.

Fonte: Maizena

Biscoito de gengibre e canela

Ingredientes

½ xícara (chá) de amido de milho

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de açúcar mascavo

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 colher (chá) de canela em pó

½ xícara (chá) de manteiga gelada (100g)

1 ovo

6 colheres (sopa) de mel

2 colheres (chá) de gengibre ralado ou gengibre em pó

Modo de Preparo:

Em uma tigela grande, peneire o amido de milho, a farinha de trigo, o açúcar, o bicarbonato e a canela. Junte a margarina, o ovo, o mel e o gengibre, misture com as pontas dos dedos e amasse até obter uma massa lisa e que solte das mãos. Enrole, cubra com filme plástico e deixe descansar na geladeira por 15 minutos. Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). Em uma superfície enfarinhada, abra a massa com um rolo (0,5 cm de espessura) e corte com cortadores de biscoitos de formatos variados (cerca de 3 cm de diâmetro). Coloque os biscoitos em uma assadeira grande e leve ao forno por cerca de 20 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e sirva em seguida.

Fonte: Maizena

Donuts com cobertura de chocolate

Ingredientes

500g de farinha de trigo peneirada

30g de fermento biológico

80g de açúcar

250ml de leite morno

60g de manteiga derretida

3 ovos

1/2 colher (chá) de sal

300g de chocolate ao leite

4 colheres (sopa) de leite

Óleo para fritar

Confeitos coloridos a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela funda, misture o fermento com um pouco do açúcar. Junte o leite, os ovos, o sal, a manteiga, o restante do açúcar e a farinha. Trabalhe bem a massa, cubra e deixe descansar até crescer (cerca de 30 minutos). Corte a massa em 25 pedaços iguais, faça bolinhas, pressione e, com um cortador pequeno, fure o meio da bolinha. Deixe descansar durante 15 minutos. Em uma frigideira alta, aqueça bem o óleo e frite os donuts até dourarem. Coloque-os sobre papel toalha para retirar o excesso de óleo. Derreta o chocolate em banho-maria, junte o leite e mexa até ficar homogêneo. Cubra os donuts e salpique com chocolate granulado escuro, branco ou confeitos coloridos.

Fonte: Cláudia

Foto: Fotolia

Biscoito goiabinha

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

150g de manteiga

1 xícara (chá) de açúcar

3 colheres (sopa) de água

150g de goiabada firme cortada em tiras finas

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a farinha com a manteiga e 2 colheres (sopa) do açúcar e amasse bem até obter uma farofa. Faça uma depressão no centro, despeje a água e misture rapidamente até obter uma massa homogênea. Em uma superfície enfarinhada, abra a massa com um rolo até obter uma espessura de 4 mm. Com um cortador de 7 cm de diâmetro, faça discos. Junte as aparas e repita a operação até utilizar toda a massa. Disponha uma tira de goiabada no centro de cada disco e cubra-a dobrando as laterais. Pressione ligeiramente para fechar bem. Arrume os biscoitos em uma assadeira untada com manteiga e leve ao forno moderado (180ºC), preaquecido, por 20 minutos ou até dourar. Deixe amornar e sirva polvilhado com o açúcar restante.

Fonte: Cláudia