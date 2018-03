Sobremesa sem glúten para Páscoa

Bolo mousse de chocolate sem glúten

Ingredientes

Bolo

1 pacote de Bolo de Chocolate Sem Glúten Dr. Oetker

¾ xícara (chá) de água

1 Ovo

¾ xícara (chá) de óleo

Mousse

2 claras de ovo

160g chocolate amargo picado

30ml de óleo

¼ xícara (chá) de leite

2 colheres (sopa) de mel

1 colher (sopa) de gelatina incolor e sem sabor

5 colheres (sopa) de água

50g nozes picadas

50g amêndoas laminadas

Cobertura

200g de chocolate amargo

1 colher (sopa) de óleo de coco

¼ xícara (chá) de farinha de amêndoa

Amêndoa para decorar

Modo de preparo

Bolo de chocolate sem glútenBOLO

Prepare o Bolo de Chocolate sem Glúten Dr. Oetker conforme instruções da embalagem. Coloque a massa em uma forma redonda (18 cm de diâmetro), untada com óleo e amido de milho. Leve ao forno, conforme instruções da embalagem. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme. MOUSSE. Em uma batedeira, bata as claras em neve. Reserve. Em um refratário que possa ir ao micro-ondas, misture o chocolate picado, o óleo de coco e o leite.

Leve ao micro-ondas, na potência média, mexendo de 20 em 20 segundo, até que o chocolate esteja derretido. Espere esfriar e misture o mel. Isso garantirá maior brilho à mousse. Hidrate a gelatina e a misture ao chocolate derretido e junte as nozes picadas. Em seguida, junte às claras em neve e misture suavemente.

MONTAGEM

Corte a massa do bolo ao meio. Reserve. Forre a forma em que o bolo foi assado, com filme plástico e coloque uma das partes do bolo. Cubra com metade da mousse de chocolate e leve à geladeira por 10 minutos. Coloque a outra parte do bolo, cubra com outra metade da mousse de chocolate e leve à geladeira novamente por mais 30 minutos. Vire o bolo sobre um prato e retire o filme plástico.

COBERTURA

Pique o chocolate, misture o óleo de coco e leve ao micro-ondas ou banho-maria para derreter. Espere esfriar um pouco e misture a farinha de amêndoas. Espalhe sobre o bolo e salpique com as amêndoas. Mantenha refrigerado até o momento de servir.

Fonte: Dr. Oetker