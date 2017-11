Sobremesa mistura sabores marcantes do morango e maracujá

Para forrar

Papel-manteiga

Modo de preparo

SUSPIRO. Preaqueça o forno a 110°C e forre uma forma retangular média com papel-manteiga. Reserve. Em uma batedeira, coloque as claras e o açúcar de demerara e bata em velocidade alta por 10 minutos ou até o ponto de merengue firme. Diminua a velocidade e acrescente a água, o amido e a baunilha e bata até ficar homogêneo. Na forma reservada, com a ajuda de uma colher, divida em 2 partes e espalhe formando discos, deixando um espaço de 2 cm entre eles. Asse pelo tempo de 1h30. Desligue e reserve dentro do forno por 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Reserve. CREME DE MARACUJÁ. Em uma panela, em fogo médio adicione a polpa do maracujá e 1 xícara (chá) do açúcar de demerara e cozinhe até formar uma calda espessa. Retire do fogo e passe metade da calda por uma peneira para retirar as sementes, cubra e reserve as duas caldas até esfriar. Em outra panela, adicione o leite e o restante do açúcar de demerara reservado e leve ao fogo médio até aquecer. Em uma tigela misture as gemas com o amido e reserve. Adicione delicadamente metade do leite aquecido na mistura de gemas, mexendo sem parar para não empelotar. Volte a mistura para a panela e cozinhe por 3 minutos ou até engrossar. Retire do fogo e adicione a calda sem sementes de maracujá reservada e o creme de leite e misture bem. Cubra com filme plástico em contato com o creme e reserve em geladeira até esfriar. MONTAGEM. Em um prato, adicione um disco de suspiro e espalhe o creme de maracujá. Cubra com os morangos e decore com folhas de hortelã e com a calda de maracujá reservada. Sirva em seguida.

Dicas:

Xícara: de 200 ml

Recipiente: assadeira retangular média (30 x 15 cm)

Temperatura e tempo de forno: baixa (150°C)

Tempo de preparo: 30 minutos

Tempo de forno: 2 horas

Rendimento: 2 unidades

Fonte: Cozinha Experimental União