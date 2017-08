Sobremesa especial para ele

Calda de chocolate

200g de chocolate meio amargo

3 colheres (sopa) de açúcar mascavo

1 colher (sopa) de margarina

250ml de creme de leite fresco

3 colheres (sopa) de amido de milho

Para decorar

Raspas de chocolate meio amargo

Modo de preparo

MASSA. Prepare a massa levando ao processador o Biscoito Água e Sal e bata até obter uma farofa. Despeje numa tigela funda, junte a margarina, o açúcar mascavo e amasse bem com os dedos para ligar tudo. Forre o fundo de uma forma desmontável (27cm de diâmetro). Leve ao forno médio (180ºC) preaquecido por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a pegar cor. Reserve.

MOUSSE DE CAFÉ. Derreta o chocolate com a margarina em banho-maria ou no micro-ondas (potência média por 4 minutos) e deixe esfriar. Passe as gemas pela peneira e leve-as à batedeira com o açúcar e bata até ficarem esbranquiçadas. Acrescente o chocolate derretido, o café, a essência de baunilha e o licor de café. Reserve. Bata as claras em neve e misture com o creme de café com a ajuda de uma espátula, mexendo delicadamente para a mousse ficar fofa. Reserve. CALDA DE CHOCOLATE. Leve todos os ingredientes ao fogo, mexendo sempre até tudo ficar bem derretido. Reserve. Despeje o recheio sobre a massa, espalhando bem com a ajuda de uma colher. Leve à geladeira por 3 horas. Retire da geladeira, desinforme, enfeite as laterais com Biscoito Recheado Tortinhas Sabor Chocolate e por cima decore com a calda e as raspas de chocolate. Sirva a seguir.

Rendimento: 12 a 15 porções

Fonte: Zabet

Você sabia…

Estudo publicado na revista New England Journal of Medicine aponta que as pessoas que consomem café diariamente apresentam menor mortalidade por causas cardíacas, doenças respiratórias, acidente vascular cerebral, diabetes e doenças infecciosas por conta das propriedades antioxidantes dos grãos. Lembrando que o consumo recomendado é de 3 a 4 xícaras por dia.

Fonte: Abic (Associação Brasileira da Indústria do Café)