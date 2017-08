Seu espaguete com cara nova

Foto: Divulgação

Espaguete com camarões ao alho e ervas

Ingredientes

Meio quilo de camarão de sua preferência

½ colher (café) de pimenta-do-reino

1 colher (sopa) de ervas finas

Meio pacote de Macarrão Espaghetti 08 Renata Superiore (250g)

5 colheres (sopa) de Azeite Renata Superiore Extra Virgem

5 colheres (sopa) de alho (picado)

1 colher (café) de sal

3 colheres (sopa) de salsa picada

Modo de preparo.

Em uma vasilha, tempere os camarões com o sal, pimenta, as ervas finas e reserve. Em seguida, cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem. Após o macarrão estar ao ponto desejado, o escorra e envolva em fios de azeite e reserve.

Enquanto isso, em uma panela média, doure o alho em fogo médio e junte o camarão previamente temperado. Leve ao fogo e cozinhe levemente, sem deixar que os camarões endureçam. Para finalizar, adicione o sal ao refogado e em seguida a massa. Pronto! Sirva a refeição em porções individuais e, para decorar, utilize salsa.