Sete receitas de atum para provar em casa

Você pode preparar as receitas com porções enlatadas ou “postas” de atum comprados em supermercados – perfeitas para almoço e jantar. Alimentação e nutrição por um preço mais em conta também.

O atum é uma ótima opção para a hora da fome. Vai bem no lanche da tarde, como almoço, no jantar e é um excelente substituto para a carne vermelha em preparações como pimentão recheado e quibe (já pensou!). E com um diferencial a mais: ele é rico em ômega 3, gordura saudável para o cérebro. “O atum possui uma proteína que garante saciedade e nutrição, perfeito para preparações de receitas rápidas e dietas com baixa caloria”, diz a nutricionista Ivy Oliveira.

Quibe assado de atum

INGREDIENTES

1 xícara (chá) de trigo para quibe

4 xícaras (chá) de água quente

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

4 dentes de alho grandes picados

1 cebola grande picada

2 latas de atum ralado em óleo, escorrido (170 g cada)

3 colheres (sopa) de extrato de tomate

Pimenta-do-reino a gosto

1 e meia colher (chá) de pimenta síria

1 e meia colher (chá) de sal

4 colheres (sopa) de hortelã picada

Para untar e regar

Azeite de oliva

MODO DE PREPARO

Em uma tigela coloque o trigo para quibe e a água quente e reserve por 30 minutos até hidratar. Escorra e reserve. Preaqueça o forno em temperatura média (180ºC). Unte um refratário pequeno (21 x 21 cm). Em uma panela aqueça o azeite em fogo médio, coloque o alho e a cebola e refogue até dourar levemente. Acrescente o atum ralado em óleo escorrido, o extrato, a pimenta-do-reino, a pimenta síria, o sal e a hortelã, misture e retire do fogo. Em uma tigela misture o trigo escorrido e o refogado de atum. Disponha no refratário reservado e, com o auxílio de uma faca, faça levemente cortes na massa formando quadrados. Leve ao forno por 20 minutos ou até dourar levemente. Sirva em seguida.

DICA. Experimente adicionar nozes picadas na massa. Você pode rechear o quibe com requeijão cremoso ou queijo branco.

Pimentão recheado com atum

INGREDIENTES

4 pimentões pequenos

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1 cebola pequena picada

2 tomates pequenos sem sementes picados

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1 colher (sopa) de cheiro-verde picado

2 latas de atum ralado em molho de tomate (170 g cada)

Para untar

Azeite de oliva

Para cobrir

Papel-alumínio

MODO DE PREPARO

Lave os pimentões e cuidadosamente retire a “tampa” deles. Remova as sementes, até que o interior esteja limpo e vazio. Tome cuidado para não furar o pimentão. Reserve. Em uma panela aqueça o azeite em fogo médio, coloque o alho e a cebola e refogue até dourar levemente. Junte os tomates e cozinhe por 10 minutos ou até murcharem. Adicione o sal, a pimenta, o cheiro-verde e o atum ralado em molho de tomate, misture e retire do fogo. Reserve. Preaqueça o forno em temperatura média (180ºC). Unte uma assadeira retangular pequena (25 x 19 cm). Recheie os pimentões com o atum reservado, coloque na assadeira e cubra com papel-alumínio. Asse por 15 minutos, retire o papel-alumínio e asse por mais 5 minutos. Sirva em seguida.

DICA. Experimente fazer uma farofa misturando, 2 colheres (sopa) de farinha de rosca com 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado e polvilhe por cima dos pimentões antes de assar.

Salada de laranja com erva-doce e atum

INGREDIENTES

Salada

Meio maço pequeno de rúcula

meia laranja descascada e cortada em gomos

meio talo de erva-doce fresca cortada em tiras finas

5 tomates cereja

1 lata de atum em pedaço light

Molho

1 colher (chá) de mel

1 colher (chá) de sal

1colher (sopa) de molho de mostarda

3 colheres (sopa) de iogurte natural desnatado

Suco de meia laranja (50 ml)

MODO DE PREPARO

SALADA. Em uma travessa, coloque a rúcula e distribua a laranja, a erva-doce, os tomates e o atum em pedaço light. Reserve. MOLHO. Em uma tigela pequena coloque o mel, o sal, o molho de mostarda, o iogurte, o suco de laranja e misture até ficar homogêneo. Distribua sobre a salada reservada e sirva em seguida.

Tapioca de linhaça com atum, pepino agridoce e pimenta-rosa

INGREDIENTES

4 colheres (sopa) de tapioca

½ colher (sopa) de linhaça

100g de atum fresco

1 fio de azeite

Gergelim preto e gergelim branco (para empanar o atum)

½ pepino tipo japonês

1 pitada de sal

1 pitada de açúcar

Pimenta-rosa a gosto

MODO DE PREPARO

Fatie o pepino em fatias bem finas. Polvilhe sal e açúcar sobre as fatias de pepino e reserve. Depois de alguns minutos ele soltará bastante líquido. Despreze o líquido e reserve a salada de pepino. Misture a linhaça na tapioca e reserve. Misture os dois tipos de gergelim e passe o pedaço de atum fresco sob esta mistura de gergelim, pressionando bem. Aqueça bem uma frigideira e coloque um fio de azeite. Doure o atum, brevemente, por todos os lados, de maneira que esteja tostado em volta e ainda cru no centro. Fatie o atum em fatias de cerca de 1 cm. Disponha a salada de pepino, as fatias de atum selado e a pimenta-rosa sobre a tapioca. Feche e sirva em seguida.

Sanduíche com molho tipo strogonoff de atum

INGREDIENTES

2 pães ciabatta médios

4 folhas grandes de alface rasgada

10 tomates cerejas cortados em rodelas

6 fatias de queijo prato

1 lata de molho tipo strogonoff com atum

MODO DE PREPARO

Corte os pães ao meio, no sentido do comprimento. Distribua em 2 metades de pão camadas de alface, tomates, queijo e molho tipo strogonoff com atum. Cubra com a outra fatia da ciabatta. Sirva em seguida.

Rendimento: A receita rende dois sanduíches

Batata-doce rosti com patê de atum light

INGREDIENTES

1 embalagem de patê de atum light

1 batata-doce branca média ralada

5 colheres (sopa) de queijo minas padrão light

2 colheres (sopa) de cebola ralada

1 colher (sopa) de azeite de oliva

sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO

Em uma tigela, misture a batata-doce ralada, o queijo, a cebola, o azeite e tempere com sal e pimenta, misture bem. Em uma frigideira antiaderente média (19 cm de diâmetro), faça uma camada de batata cobrindo todo o fundo da frigideira, coloque metade da embalagem de patê de atum light e cubra com batata. Deixe cozinhar por 3 minutos ou até dourar, com a ajuda de outra frigideira ou um prato vire a batata para dourar dos dois lados. Repita o procedimento com o restante da batata e o patê de atum light. Sirva em seguida.

Canelone com atum

Ingredientes

MOLHO DE ESPINAFRE

2 colheres (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 ½ xícaras (chá) de leite

½ colher (chá) de sal

Pimenta-do-reino a gosto

½ xícara (chá) de espinafre cozido e picado

CANELONE

200g de ricota passada na peneira

1 lata de atum sólido em água, escorrido

1 colher (sopa) de azeite de oliva

½ colher (chá) de sal

8 folhas de massa para lasanha cozida

Para cobrir

Papel-alumínio

Para polvilhar

Queijo parmesão ralado

MODO DE PREPARO

MOLHO DE ESPINAFRE. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio até derreter. Junte a farinha e cozinhe até dourar levemente. Retire do fogo e adicione o leite aos poucos, mexendo até estar completamente dissolvido. Leve novamente ao fogo, mexendo sempre, até engrossar ligeiramente. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino, junte o espinafre e reserve. CANELONE. Em uma tigela coloque a ricota, o atum sólido em água, o azeite e o sal, e misture até ficar homogêneo. Coloque uma porção do recheio em uma das extremidades da massa e enrole como um rocambole, apertando bem. Em um refratário, arrume os rolinhos um ao lado do outro e adicione o molho de espinafre reservado. Cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Retire o papel, polvilhe o queijo ralado e leve novamente ao forno por mais 5 minutos ou até gratinar levemente. Sirva em seguida.

