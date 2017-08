Seis receitas de arroz para todos os gostos

Rendimento: 4 porções

Fonte: Camil Foto: Divulgação

Arroz biro-biro

Ingredientes

3 colheres (sopa) de bacon picado

100g de linguiça calabresa defumada cozida e picada em cubos pequenos

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola pequena picada

1 ½ xícara (chá) de Arroz Reserva Especial Camil (cozido)

1 colher (sopa) de óleo

2 ovos

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

½ xícara (chá) de batata palha

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, coloque o bacon e frite em fogo baixo na sua própria gordura até dourar. Retire e reserve. Na mesma frigideira, frite a linguiça até dourar. Retire e reserve. Nesta mesma frigideira, aqueça a manteiga e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o arroz cozido, o bacon e a linguiça reservados. Misture bem. Em uma frigideira pequena, aqueça o óleo e frite os ovos até as gemas ficarem firmes e as claras macias. Corte o ovo em pedaços e junte no arroz. Adicione o cheiro-verde e a batata palha. Sirva em seguida.

Rendimento: 4 porções

Fonte: Camil Foto: Divulgação

Arroz com leite de coco e frango

Ingredientes

400g de peito de frango cozido e desfiado

2 copos (americano) de arroz lavado e escorrido

4 copos (americano) de água

1 cebola grande cortada em tiras

1 dente de alho

100ml de Leite de Coco Ducoco

150g de amêndoas em lascas torradas

1 colher (sopa) de curry

Sal e azeite a gosto

Coentro ou salsa a gosto

Modo de preparo

Refogar o arroz no azeite, na cebola e no alho e despejar água para cozinhar. Quando o arroz estiver ainda al dente, despejar o leite de coco, deixar secar e desligar. Reserve. Enquanto o arroz cozinha, refogar o restante das cebolas no azeite em fogo brando até que elas fiquem transparentes. Acrescentar o curry, as amêndoas e deixar fritar. Em seguida, adicionar o frango desfiado, misturar bem, salgar a gosto e deixar refogar mais 3 minutos. Desligar. Salpicar com coentro ou salsa. Em uma travessa, colocar o arroz e despejar por cima o frango e as amêndoas.

Rendimento: 6 porções

Fonte: Ducoco Foto: Divulgação

Arroz de forno

Ingredientes

2 dentes de alho picados

2 colheres (sopa) de azeite de dendê

80g de pimentão vermelho picado

80g de pimentão verde picado

80g de azeitonas verdes picadas

600g de camarão

100g de cenoura ralada

100g de queijo coalho ralado

100g de queijo ralado

100g de farinha de rosca

100g de cebola picada

1 xícara (chá) de arroz cozido

1 sachê de 150g de maionese Soya

Cheiro-verde e coentro picado a gosto

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, acrescente 1 colher (sopa) de azeite de dendê e refogue o alho e a cebola. Em seguida adicione os pimentões e cozinhe rapidamente. Misture ao arroz cozido e reserve. Na mesma panela em que refogou a cebola, junte o restante do azeite de dendê e frite os camarões. Misture ao arroz e reserve. Tempere o arroz com cheiro-verde, coentro, pimenta e sal a gosto. Junte ao arroz metade do sachê de maionese, o queijo coalho ralado, as azeitonas picadas, a cenoura ralada e misture bem. Disponha o arroz em uma forma refratária e cubra com uma camada de maionese. Salpique o queijo ralado e em seguida a farinha de rosca. Leve para assar em forno preaquecido a 200ºC por cerca de 20 minutos, ou até que esteja gratinado. Sirva imediatamente.

Rendimento: 6 porções

Fonte: Bunge Brasil Foto: Divulgação

Arroz cremoso com bacalhau

Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite de oliva

1/2 cebola pequena cortada em tiras

2 dentes de alho fatiados

120g de bacalhau em lascas dessalgado

5 buquês de brócolis aferventados

1 1/2 xícara (chá) de arroz cozido

1/2 xícara (chá) de água

3 colheres (sopa) cheias de maionese Hellmann’s

1/2 colher (sopa) de salsinha picada

Azeitonas pretas

Modo de preparo

Aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Adicione o bacalhau e os brócolis e refogue por mais alguns minutos. Adicione o arroz cozido e a água. Misture. Acrescente a maionese e misture até ficar homogêneo. Retire do fogo, adicione a salsinha e as azeitonas. Sirva em seguida.

Rendimento: 2 porções

Fonte: Hellmann’s Foto: Divulgação

Arroz integral orgânico com lentilhas e cebolas

Ingredientes

2 xícaras (chá) de óleo

2 cebolas em cubos médios

1 xícara (chá) de lentilha

Sal a gosto

3 folhas de louro

2 dentes de alho picados

2 colheres (sopa) de azeite

2 xícaras (chá) de Arroz Tio João Integral Orgânico

Pimenta-do-reino moída na hora

Cheiro-verde e salsinha a gosto

Modo de preparo

Aqueça o óleo e frite a cebola em fogo baixo por cerca de 20 minutos ou até dourar. Escorra e reserve. Cozinhe a lentilha em 2 xícaras (chá) de água, sal e as folhas de louro em panela semitampada por 20 minutos ou até a água secar. Reserve.

Refogue o alho no azeite, acrescente o arroz e frite por cerca de 2 minutos. Acrescente 2 1/2 xícaras (chá) de água, abaixe o fogo, e cozinhe com a panela semitampada por 30 minutos ou até a água secar. Junte as lentilhas, a cebola e a pimenta e misture bem.

Coloque em uma travessa, salpique cheiro-verde e salsinha.

Dica. Sirva acompanhando carnes e aves.

Rendimento: 4 porções

Fonte: Josapar