Seis erros comuns na cozinha

– Deixar o vinagre fora da geladeira Assim como outros temperos como ketchup e maionese, o vinagre também deve mantido sob refrigeração depois de aberto. Mantido em temperatura ambiente, bactérias podem se desenvolver no fundo da embalagem.

Todo cuidado é pouco quando estamos na cozinha. Alimentação é um caso sério e qualquer deslize pode afetar diretamente a nossa saúde e a dos nossos familiares e amigos. Algumas ações que realizamos no dia a dia podem ser prejudiciais – mesmo que a gente não se dê conta. Deixar a comida muito tempo fora da geladeira ou manter o vinagre sem refrigeração, por exemplo, são erros que parecem bobos, mas podem ser perigosos. O MAIS SABOR separou algumas atitudes que cometemos na cozinha, mas que devem ser evitadas. Confira as dicas: Foto: Fotolia

– Seguir a “lei” dos cinco segundos

Sabe aquela “regra” que, se um alimento cai no chão, você tem 5 segundos para pegá-lo? Pois ela não existe. Pesquisas apontam que esse tempo pode ser suficiente para que o alimento seja contaminado. Ou seja, se um alimento caiu no chão, descarte-o!

– Comer alimentos vencidos

Os prazos de validade são determinados levando em consideração análises dos laboratórios e possuem uma margem de segurança. Especialistas em segurança alimentar apontam que é melhor evitar o consumo de alimentos vencidos, mesmo que seja apenas um dia depois do prazo. Ter que lidar com uma intoxicação, será muito pior!

– Não colocar alimentos quentes na geladeira

Muita gente diz que colocar alimentos ainda quentes na geladeira pode estragá-los. Nutricionistas, no entanto, apontam que pode sim! O ideal é colocar os alimentos em potes pequenos e bem fechados. A dica é levá-los à geladeira e abrir somente depois de duas horas – isso elimina qualquer tipo de bactéria.

– Deixar alimentos em temperatura ambiente por muito tempo

É comum deixarmos alimentos um bom tempo em cima do fogão ou da mesa, mas isso é outro erro que faz parte dos hábitos do cotidiano. Em menos de duas horas, bactérias se adaptam ao ambiente e podem contaminar a refeição. Por isso, guarde sempre as sobras na geladeira.